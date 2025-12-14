أجرى المهندس ماجد عبدالله الشبراوي، اليوم (الأحد)، عملية جراحية تكللت بالنجاح في أحد المستشفيات الخاصة في جدة. الشبراوي كان محل سؤال الأهل والأصدقاء، الذين تمنوا له الشفاء العاجل.