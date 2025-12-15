ريال مدريد يضمد جراحه بالفوز على ألافيس

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات على حساب مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الأحد) على ملعب «مينديزوروتزا»، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني «لا ليغا».

عودة بعد تعثر

وجاء انتصار ريال مدريد بعد تعثره في الجولة الماضية أمام سيلتا فيغو بخسارته بهدفين دون رد، إلى جانب خسارته أمام مانشستر سيتي 2-1، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

مبابي يفتتح التسجيل

افتتح ريال مدريد التسجيل عند الدقيقة 24، بعدما مرر جود بيلينغهام كرة إلى كيليان مبابي في الجبهة اليسرى، ليتوغل الأخير داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

فيسنتي يكسر مصيدة التسلل

وأدرك كارلوس فيسنتي التعادل لصالح ألافيس في الدقيقة 68، بعد كسره مصيدة التسلل وانفراده بحارس ريال مدريد تيبو كورتوا، قبل أن يسدد الكرة بقوة داخل المرمى.

رودريغو يعيد التفوق

وسرعان ما استعاد «الميرنغي» تقدمه، عقب تمريرة عرضية من البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى مواطنه رودريغو، الذي حوّل الكرة إلى الشباك من لمسة واحدة عند الدقيقة 76.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخراً بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 18 نقطة في المركز الـ12.