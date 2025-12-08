بـ9 لاعبين.. ريال مدريد يتكبد هزيمة «مريرة» أمام سيلتا فيغو

سقط ريال مدريد أمام ضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس (الأحد) على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني «لا ليغا».

وتمكّن فيليوت سفيدبيرغ من افتتاح التسجيل في الدقيقة 53 بعد تمريرة متقنة من بريان زاراغوزا داخل منطقة الجزاء، وضعها سفيدبيرغ بلمسة فنية رائعة في شباك كورتوا.

المواجهة بـ 9 لاعبين

وازدادت معاناة ريال مدريد بعد طرد كل من فيران غارسيا وألفارو كاريراس في الدقيقتين 64 و90+2 إثر حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية، ما جعل الفريق يكمل المباراة بتسعة لاعبين.

سفيدبيرغ يوجه الضربة القاضية

وفي الدقيقة 90+3، عاد سفيدبيرغ ليضاعف النتيجة، بعدما تلاعب بالحارس تيبو كورتوا وسجل الهدف الثاني، ليحسم فوز فريقه.

هدية ثمينة لبرشلونة

مثّلت هذه الهزيمة «ضربة موجعة» لريال مدريد و«هدية كبرى» لبرشلونة متصدر الدوري بـ40 نقطة، إذ اتسع الفارق بين الفريقين إلى أربع نقاط بعد خوض الجولة الـ15.

في المقابل، رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 19 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر في جدول ترتيب «الليغا».