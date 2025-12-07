أبلغت مصادر خاصة «عكاظ» أن المدير الرياضي للنادي الأهلي بيدرو، يواصل متابعة عدد من الأسماء المحلية المتميزة ضمن خطط النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الشتوية القادمة.



وكشفت المصادر الخاصة أن اللاعب مهند آل سعد (22 عاماً)، يأتي أحد أهداف إدارة النادي الأهلي للتعاقد معها.



وكان آل سعد قد خاض تجارب احترافية خارجية ومحلية شملت أندية الاتفاق السعودي دونكيرك الفرنسي، ولوزان السويسري، ونيوم السعودي.



ومن جهة أخرى يسعى المدير الرياضي والمدرب يايسله الى تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال الميركاتو الشتوي من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.