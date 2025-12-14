كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، تحضيرات تُجرى لاجتماع مع الجانب الأمريكي.



وكتب زيلينسكي على حسابه في «X»: «هناك العديد من التفاصيل المهمة، ونحن نعمل بدقة على كل بند من بنود كل مسودة»، مشدداً بالقول: «الأمر الأساسي هو أن جميع الخطوات التي نتفق عليها مع شركائنا يجب أن تُطبّق عملياً لضمان الأمن».



ضمانات موثقة للسلام



وأشار إلى أن الضمانات الموثوقة وحدها كفيلة بتحقيق السلام، معرباً عن ثقته بشركائه لمواصلة العمل البنّاء أيضاً.



ولفت إلى أن هناك حلولاً وسطاً بشأن مقترحات السلام حول كيفية إنهاء الحرب مع روسيا قبل المحادثات التي ستُجرى في برلين مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين.



وفي رده على أسئلة صحفيين في محادثة عبر تطبيق واتساب، قال زيلينسكي: «إن الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون وغيرهم من الشركاء، كبديل عن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، بمثابة حل وسط من جانب أوكرانيا».



وأضاف أن وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا على امتداد خطوط المواجهة الحالية سيكون خياراً عادلاً.



وفي ما يتعلق بمطالبة روسيا بانسحاب أوكرانيا من أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوغانسك الشرقيتين في دونباس، قال زيلينسكي: «مثل هذا الخيار سيكون مجحفاً»، مضيفاً: «قضية الأراضي لا تزال عالقة وشديدة الحساسية».



اجتماعات برلين



وكان مسؤول أمريكي قد قال لموقع «إكسيوس» إن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر (صهر الرئيس دونالد ترمب) سيجتمعان مع زيلينسكي في برلين (الأحد)، ثم بشكل منفصل مع مستشاري الأمن القومي لألمانيا وفرنسا وبريطانيا.



وقدمت إدارة ترمب الشهر الماضي مقترحاً للسلام إلى الجانب الأوكراني، تضمن عدة نقاط، من بينها تنازل كييف عن دونباس وتخليها عن حلم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهما مطلبان لطالما تمسكت بهما موسكو، إلا أن زيلينسكي أكد لاحقاً أنه لا يمكنه التنازل قانونياً ودستورياً عن أي أراضٍ.