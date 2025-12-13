انطلق عرض فيلم «الست»، بطولة الفنانة المصرية منى زكي، في دور العرض السينمائية المصرية الأربعاء الماضي، وسط احتفال جماهيري واسع، وحقق نجاحاً لافتاً في شباك التذاكر منذ أول أيام عرضه.

إيرادات فيلم الست على القمة في مصر

حقق فيلم «الست» نجاحاً ملحوظاً في شباك التذاكر المصري، حيث سجل نحو 3 ملايين جنيه في ثالث أيام عرضه، لترتفع إيراداته الإجمالية خلال أول 3 أيام إلى نحو 7.2 مليون جنيه، في مؤشر واضح على الإقبال الجماهيري الكبير عليه.

وجاء هذا النجاح بعد موجة من الانتقادات للعمل منذ طرح البرومو، إذ حقق في يومه الأول إيرادات بلغت مليوني جنيه، وارتفعت في اليوم الثاني إلى 2.2 مليون جنيه، قبل أن تواصل الصعود في اليوم الثالث، ما يعكس نجاحه التجاري المبكر.

دعم واسع من نجوم الفن لانتقادات العمل

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم صناع فيلم «الست»، الذي يتناول السيرة الذاتية لأم كلثوم، ومن بينهم الكينج محمد منير، الذي دعا الجمهور في منشور عبر حسابه على منصة «X» إلى ضرورة منح الفيلم فرصة للمشاهدة قبل توجيه أي انتقادات.

ضيوف شرف وصناع فيلم الست

كما يشهد الفيلم مشاركة عدد من نجوم الصف الأول كضيوف شرف، من بينهم: كريم عبد العزيز، نيللي كريم، أحمد حلمي، عمرو سعد، آسر ياسين، أمينة خليل، أحمد أمين، إضافة إلى مشاركة الفنان طه دسوقي.

ويعد فيلم «الست» من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، وجمع كلاً من: محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، وعدداً آخر من الفنانين.