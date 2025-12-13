تحول حفل زفاف فريدة ابنة الفنان محمد هنيدي إلى حديث مواقع التواصل، بعدما امتزجت لحظات الفرح بمشاهد إنسانية مؤثرة خطفت القلوب، في ليلة شهدت بكاءً صادقًا ورقصًا صاخبًا وسط حضور فني لافت.

أقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، حيث بدت الأجواء عائلية دافئة تجاوزت كونها مناسبة اجتماعية، لتتحول إلى مشاهد عاطفية لامست مشاعر المتابعين.

وكانت اللقطة الأبرز في الحفل لحظة احتضان الفنان محمد هنيدي لابنته فريدة، وظهوره متأثرًا بدموع الفرح، في مشهد انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل، واعتبره كثيرون من أكثر لحظات الحفل صدقًا وتأثيرًا.

العروس فريدة خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا مطرزًا بالكامل بخامة لامعة، تداخل فيه الكريستال والترتر بأسلوب راقٍ، مع تصميم محافظ تميز بأكمام طويلة شفافة وياقة مرتفعة أضفت لمسة من الفخامة الهادئة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أشعل الأجواء بمشاركته في إحدى فقرات الرقص على أنغام الدبكة وهو يمسك بالطبلة، في لقطة أعادت للأذهان مشهده الشهير مع هنيدي في فيلم همام في أمستردام، ما زاد من تفاعل الحضور والجمهور.

كما حضر الحفل كل من أحمد رزق، وداليا مصطفى، وعماد زيادة، ومجدي الهواري، وجمال العدل، ومحمد ثروت، ونيرمين الفقي، وصبري فواز، وخالد زكي، وغيرهم من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على تهنئة هنيدي ومشاركة العائلة فرحتها.

يذكر أن محمد هنيدي كان قد احتفل بخطوبة ابنته فريدة في يوليو 2024 على الدكتور حازم فؤاد الدباح، في حفل عائلي بسيط اقتصر على المقربين، قبل أن يُتوّج المشوار بحفل زفاف لاقى صدى واسعًا وتفاعلًا كبيرًا.