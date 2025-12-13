أصدرت مديرية الأمن العام في الأردن تحذيراً عاجلاً للمواطنين، داعية كل من يملك مدفأة غاز معروفة تجارياً باسم «الشموسة» إلى إيقاف استخدامها فوراً وعدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف، وذلك بعد تسجيل 9 حالات وفاة اختناقاً خلال 24 ساعة فقط في محافظة الزرقاء.

وشهدت الأردن حادثتين في منطقة لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء، حيث توفي 9 أشخاص من عائلتين منفصلتين نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون السام الناتج عن احتراق غير كامل في المدفأة.

وأكدت التحقيقات الأولية أن «الشموسة» كانت القاسم المشترك في الحالتين، مع عدم وجود أنظمة أمان كافية لإيقاف التشغيل عند نقص الأكسجين في الغرفة.

وأوضح المتحدث باسم مديرية الأمن العام أن الجهات المعنية باشرت فحص عينات من جميع أنواع هذه المدافئ في المختبرات، وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء، كما شكلت فرق مشتركة جولات ميدانية لحصر المدافئ في المحلات التجارية والمعامل التصنيعية، ومنع بيعها مؤقتاً حتى صدور التقارير المخبرية.

وتتكرر حوادث الاختناق بوسائل التدفئة في الأردن كل شتاء، حيث سجلت السنوات السابقة عشرات الوفيات والإصابات بسبب الاستخدام غير الآمن للمدافئ الغازية، خصوصاً في الغرف المغلقة دون تهوية كافية أو تركها مشتعلة أثناء النوم.

وفي رد فعل، أصدرت الشركة المصنعة لـ«الشموسة» بياناً تؤكد فيه سلامة منتجاتها الأصلية وامتلاكها أنظمة أمان متقدمة، لكن التحذير الرسمي يشمل جميع الأنواع.

وجددت مديرية الأمن العام نصائحها العامة بفحص المدافئ دورياً، واستبدال خراطيم الغاز ومانعات التسرب، وتهوية المنازل بانتظام، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم.