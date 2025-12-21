أصدرت أسرة الفنانة المصرية الراحلة هند رستم بياناً شديد اللهجة تحذر فيه من أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية للفنانة، بعد قيام بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالإعلان والترويج لمسلسل درامي بعنوان «هنومة» يزعم تناول قصة حياتها، رغم رفض الأسرة القاطع للمشروع.

تحذيرات قانونية واضحة

وحدد البيان الأشخاص المعنيين بالأحرف الأولى (م.ر) و (م.ا)، متهماً إياهما بالترويج عبر منصة «فيسبوك»، رغم تقديم الأسرة شكاوى رسمية ضدهما في سبتمبر ونوفمبر 2024. وأكد الورثة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صريحاً لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى اللوائح الخاصة بالصحافة والنشر.

دعوة عامة للالتزام بالقانون

ووجه الورثة تحذيرات مباشرة للمنتجين بعدم الاستمرار في النشر أو الترويج لأي مادة تتعلق بسيرة الفنانة، كما حذروا جميع شركات الإنتاج، والقنوات الفضائية، والمنصات الرقمية، والكتّاب، والمخرجين، والممثلين من المشاركة في هذا العمل بأي صورة.

التزام الأسرة بالإجراءات القانونية

وأكد البيان أن الأسرة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية كافة ضد أي فرد أو كيان يتورط في استغلال اسم وتاريخ هند رستم دون وجه حق، مشددة على حرصها على حماية الإرث الفني والشخصي للراحلة.

مسلسل «هنومة» والموروث الفني

يُذكر أن مسلسل «هنومة» مشروع درامي قصير من 10 حلقات، أُعلن عنه في نوفمبر الماضي، ويحمل الاسم تيمناً بالدور الأيقوني الذي قدمته هند رستم في فيلم «باب الحديد» 1958 للمخرج يوسف شاهين، أحد كلاسيكيات السينما المصرية.

وتعد هند رستم، المعروفة بلقب «مارلين مونرو الشرق»، من أبرز أيقونات السينما المصرية، وقدمت عشرات الأعمال السينمائية مع كبار المخرجين مثل حسن الإمام ويوسف شاهين، وامتازت بتنوع أدوارها، واعتزلت الفن عام 1979 لتتفرغ لحياتها الأسرية مع زوجها الدكتور محمد فياض وابنتها بسنت رضا.