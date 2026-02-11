إطلالة كاملة من الدنيم الأزرق.. الملكة رانيا تخطف الأنظار في العقبة

افتتحت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مركز «زها» الثقافي في محافظة العقبة، في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل بدعم الثقافة وتمكين الشباب وتوفير مساحات إبداعية تحتضن المواهب.

افتتاح ثقافي وحضور ملكي

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً، حيث يأتي افتتاح المركز ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز المشهد الثقافي والاجتماعي في الأردن، وتهيئة بيئة محفّزة للتعلم والإبداع في محافظة العقبة.

إطلالة دنيم بتوقيع عالمي

وخطفَت الملكة رانيا الأنظار بإطلالة كاملة من الدنيم الأزرق، تألفت من بلوزة Ascension بأكمام منفوخة وياقة مُجعّدة وتطريز ناعم مع أزرار مغطّاة بالقماش من الأمام، نسّقتها مع تنورة «ميدي» بالقماش ذاته، في تناغم أنيق يعكس بساطة مدروسة.

وأكملت إطلالتها بحذاء من الجلد الطبيعي بلون اللاتيه بتفاصيل شبكية، سبق أن اعتمدته في مناسبات سابقة، إلى جانب نظارات شمسية بعدسات مستقطبة باللون الأخضر المزرق وإطار بني، وحزام مطاطي من جلد العجل بتفاصيل كشكش ناعمة من دار «بوتيغا فينيتا» الإيطالية، إضافة إلى ساعة «آبل ووتش» التي أضفت لمسة عصرية متوازنة.

أناقة متجددة في المناسبات الرسمية

وكانت الملكة رانيا قد لفتت الأنظار الأسبوع الماضي خلال زيارتها الرسمية إلى تركيا، حيث ظهرت بمعطف صوف من دار «ميزون آلايا» الفرنسية، نسّقته مع تنورة «ميدي» من المخمل المطرّز باللون الأخضر الزيتي، وبلوزة شتوية بيضاء بياقة عالية، مؤكدة حضورها الأنيق في مختلف المناسبات الرسمية.