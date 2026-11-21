كشفت دراسة علمية حديثة عن دور واعد لبروتين طبيعي في حماية الدماغ من التغيرات العصبية المرتبطة بمرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف، بعدما توصل باحثون إلى أن زيادة مستويات هذا البروتين يمكن أن تحد من تراكم البروتينات السامة المرتبطة بتلف الخلايا العصبية، وتحافظ على الروابط الحيوية المسؤولة عن التواصل بين خلايا الدماغ.

وأظهرت الدراسة، التي نشرها باحثون من معهد «سانفورد بورنهام بريبيس» للأبحاث الطبية في دورية «ساينس أدفانسز» (Science Advances)، أن تعزيز نشاط بروتين يُعرف باسم «سورلا» (SORLA) ساعد في تقليل عدد من التغيرات المرضية المرتبطة بألزهايمر، بما في ذلك تراكم بروتينات تاو غير الطبيعية وضمور أنسجة الدماغ، وذلك خلال تجارب أُجريت على فئران معدلة وراثياً.

ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية خاصة بسبب الدور المحوري الذي يؤديه بروتين تاو في الحفاظ على سلامة الخلايا العصبية؛ إذ يساعد في الظروف الطبيعية على تثبيت الأنابيب الدقيقة داخل الخلايا، وهي تراكيب صغيرة توفر الدعم الداخلي للخلايا العصبية وتسهم في الحفاظ على بنيتها ووظائفها.

لكن في مرض ألزهايمر وعدد من الاضطرابات العصبية المشابهة، تتعرض بروتينات تاو لتغيرات غير طبيعية تجعلها تتجمع في كتل متشابكة وسامة، تُعرف باسم «تشابكات تاو»، ما يعطل وظائف الخلايا العصبية ويسهم في تراجع القدرات الإدراكية والذاكرة، وقد يؤدي في النهاية إلى موت الخلايا. وتُعرف الأمراض التي تتميز بتراكم هذه البروتينات باسم اعتلالات تاو.

بروتين SORLA.. خط دفاع إضافي ضد ألزهايمر

ركز الباحثون على بروتين SORLA، الذي سبق أن ارتبط بقدرته على حماية الدماغ من بعض الآليات المسببة لمرض ألزهايمر، خصوصاً الحد من إنتاج وتراكم بروتين «بيتا أميلويد»، المسؤول عن تكوين الترسبات النشوانية في الدماغ، والتي تمثل إحدى العلامات المرضية الرئيسية للمرض.

وقال الأستاذ المساعد بمركز الأمراض العصبية في معهد سانفورد بورنهام بريبيس، تيموثي هوانغ، إن الأبحاث السابقة أثبتت قدرة هذا البروتين على الحد من إنتاج وتراكم بيتا أميلويد، لكن تأثيره في تشابكات تاو لم يكن مفهوماً بالقدر الكافي.

وللتحقق من ذلك، طور الفريق نموذجاً من الفئران يجمع بين حيوانات تحمل نسخاً إضافية من الجين المسؤول عن إنتاج البروتين البشري SORLA، وأخرى مصممة وراثياً لإظهار تراكم بروتينات تاو وحدوث ضمور في الدماغ واضطرابات إدراكية.

تقليل البروتينات السامة والحفاظ على الذاكرة

وأظهرت النتائج أن زيادة مستويات SORLA ساعدت في الحد من فرط فسفرة بروتين تاو، وهي عملية تتراكم خلالها مجموعات الفوسفات بصورة غير طبيعية على البروتين، فتتغير خصائصه ويصبح أكثر عرضة للتجمع وتكوين التشابكات السامة.

كما قلل البروتين قدرة جزيئات تاو المشوهة على العمل كبذور تحفز جزيئات أخرى على التجمع، وهي آلية تسهم في انتشار التراكمات الضارة داخل الدماغ.

ولم تقتصر فوائده على ذلك، بل ساعد أيضاً في الحفاظ على المشابك العصبية، وهي نقاط الاتصال التي تسمح للخلايا العصبية بتبادل الإشارات، فضلاً عن حماية ما يُعرف بالمرونة التشابكية، أي قدرة الدماغ على تعديل وتقوية هذه الروابط، وهي عملية أساسية للتعلم وتكوين الذكريات.

وأكدت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الباحثة هويجي هوانغ، أن زيادة مستويات البروتين ساعدت في الحد من التأثيرات السلبية لاعتلالات تاو، مع تسجيل انخفاض في ضمور الدماغ وتراكم البروتينات غير الطبيعية.

وفي تجربة عكسية، وجد الباحثون أن حذف الجين المسؤول عن إنتاج SORLA أدى إلى تفاقم الأضرار المرتبطة بتراكم تاو، ما عزز الاعتقاد بأن هذا البروتين يؤدي دوراً وقائياً مهماً في الحفاظ على صحة الدماغ.

أدوية موجودة قد تفتح مساراً علاجياً جديداً

وباستخدام تقنيات متقدمة لتحليل نشاط الجينات والبروتينات داخل الخلايا، اكتشف الفريق أن زيادة SORLA تحد من التغيرات الضارة في نشاط الخلايا الدبقية، وهي خلايا تؤدي وظائف أساسية في دعم الخلايا العصبية وحمايتها.

كما رصد الباحثون ارتفاع نشاط أحد مستقبلات عائلة «بليكسين-بي» (Plexin-B) عند غياب البروتين، وهو ما قد يشير إلى مسار بيولوجي جديد يمكن استهدافه علاجياً.

وتكمن أهمية هذه النتيجة في وجود أدوية قادرة بالفعل على استهداف هذه العائلة من المستقبلات، ما يفتح المجال أمام دراسة إمكانية إعادة توظيفها لمواجهة اضطرابات الخرف المرتبطة بتراكم تاو، والحد من فرط نشاط الخلايا الدبقية.

تجارب بشرية تمثل الخطوة المقبلة

ورغم النتائج المشجعة، شدد الباحثون على أن التأثيرات الوقائية جرى إثباتها حتى الآن في الفئران، وأن الانتقال إلى تطبيقات علاجية بشرية يتطلب مزيداً من الدراسات.

ويخطط الفريق لدراسة استجابة أنواع مختلفة من خلايا الدماغ عند زيادة مستويات SORLA أو انخفاضها، بما في ذلك استخدام خلايا عصبية ودبقية بشرية داخل أدمغة الفئران، لفهم تأثير الطفرات الجينية المرتبطة بالبروتين في بيئة تحاكي المرض.

ويراهن الباحثون على أن فهم الآليات التي يستخدمها SORLA لحماية الدماغ قد يقود مستقبلاً إلى تطوير علاجات تعتمد على تعزيز نشاطه أو استهداف المسارات الخلوية الضارة المرتبطة بغيابه.

وبينما لا يمثل الاكتشاف علاجاً جاهزاً لمرض ألزهايمر حتى الآن، فإنه يقدم مؤشراً علمياً مهماً على إمكانية الاستفادة من آليات الحماية الطبيعية داخل الدماغ، ويفتح مساراً بحثياً جديداً لمواجهة الأمراض العصبية التنكسية التي تؤثر في الذاكرة والقدرات الإدراكية وجودة حياة ملايين الأشخاص حول العالم.