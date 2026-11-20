بعدما كانت طائرة مخصصة لتنقلات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ها هي تعرض الآن للبيع المباشر بعد عقود من الانتظار، إذ أعادت الخطوط الجوية العراقية فتح ملف طائرتين من طراز «بوينغ 747» رافعةً تقدير سعر الطائرة الواحدة إلى 900 ألف دولار، وسط تغييرات لافتة في شروط البيع وآلية طرحها.

الإجابة المباشرة عن الثمن تأتي من التقييم الجديد الذي حددته الشركة للطائرتين بواقع 900 ألف دولار لكل منهما، وتشملان طائرة «B747-SP» التي كان يستخدمها صدام حسين والمسجلة بالرمز «YI-ALM»، إضافة إلى طائرة «B747-200» المسجلة بالرمز «YI-AGP»، وذلك بعدما كان التقييم السابق في عام 2023 يدور حول 494 ألف دولار فقط.

وتعود جذور القصة إلى نحو 35 عاماً، حين جرى إبقاء الطائرتين في مطار توزر نفطة التونسي خلال أحداث حرب الخليج الثانية، لتستمر إقامتهما هناك طوال تلك السنوات بينما أوضحت الخطوط العراقية تعذر استعادة إحداهما.

ولم يقتصر التحول على السعر وحده، بل اختارت الشركة مسار البيع المباشر بدلاً من المزاد العلني بعد تعثر محاولات البيع السابقة، كما أسقطت قيداً كان يحظر استخدام الطائرات لأغراض سياسية أو لأي شكل من أشكال التمجيد أو التكريم لشخصيات.

وبموجب الضوابط المعلنة، يُسمح للأفراد بتقديم عروض الشراء، على أن يتحمل المشتري رسوم خدمة بنسبة 2% إلى جانب تكاليف نقل الملكية والتخليص الجمركي والنقل والضرائب، في صفقة تجمع بين المفارقة السعرية ورمزية الماضي.