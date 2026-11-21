في صدمة للوسط الرياضي العراقي، توفي لاعب كمال الأجسام الدولي سجاد جواد عن عمر ناهز 30 عاما، بعد ثلاثة أيام فقط من تتويجه بالميدالية الذهبية ولقب بطل آسيا في منافسات وزن 90 كيلوغراما.

وأعلن الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وفاة اللاعب في بيان نعى فيه البطل العراقي، من دون الكشف عن الأسباب الطبية أو الظروف التي أدت إلى رحيله، فيما تقدم رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن وأعضاء مجلس الإدارة بالتعازي إلى عائلته وذويه.

وجاءت وفاة جواد بعد أيام قليلة من الإنجاز الذي حققه في بطولة آسيا لبناء الأجسام، التي أقيمت في تايلاند، حيث تمكن من إحراز المركز الأول في منافسات وزن 90 كيلوغراما، ليعتلي منصة التتويج القارية ممثلا المنتخب العراقي.

ولم تدم فرحة الإنجاز الرياضي طويلا، إذ تحول تتويج اللاعب إلى حالة من الحزن والصدمة في الأوساط الرياضية العراقية، مع تداول خبر وفاته بعد فترة وجيزة من عودته من البطولة التي شهدت تحقيقه أبرز إنجازاته الأخيرة.

ويعد سجاد جواد من لاعبي المنتخب العراقي في رياضة بناء الأجسام، وشارك في منافسات قارية ودولية، كما سبق له خوض بطولة آسيا في وزن 90 كيلوغراما، محققا المركز الحادي عشر في مشاركة سابقة، قبل أن يعود ويحقق المركز الأول في البطولة الأخيرة.

وتكتسب المنافسات في رياضة بناء الأجسام طبيعة خاصة، إذ لا تقتصر على تضخيم العضلات والقوة البدنية، بل تتطلب أيضا إعدادا دقيقا للمرحلة الأخيرة قبل البطولة، تشمل التحكم في نسبة الدهون، والوزن، والتغذية، ومستويات السوائل، بهدف الوصول إلى أقصى درجة من إبراز تفاصيل العضلات أمام لجان التحكيم.

ولم يعلن الاتحاد العراقي أو أي جهة طبية حتى الآن السبب المباشر لوفاة اللاعب، فيما تداولت بعض وسائل الإعلام روايات عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وأخرى تحدثت عن الإجهاد البدني أو التغيرات في النظام الغذائي عقب البطولة، وهي معلومات لم تحظ بتأكيد رسمي، ولا يمكن الجزم بارتباطها بوفاته.