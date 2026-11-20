أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستكرر ضرباتها ضد إيران إذا اقتضت الضرورة، مشدداً على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، فيما كشف عن تفاهمات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، شملت تعزيز إمدادات الطاقة وفتح حوار بشأن الحد من مخاطر التسلح النووي.

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقب عودته من جولته الآسيوية والقمة الثلاثية مع بوتين وشي، إن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق، لكن الشروط المطروحة لا تلبي مطالبه، مؤكداً أن واشنطن تريد اتفاقاً حقيقياً وليس اتفاقاً شكلياً.

وأضاف رداً على تقارير بشأن احتمال امتلاك إيران قنبلة قذرة، أن الولايات المتحدة ستكشف أي تهديد من هذا النوع إذا ثبت وجوده.

بوتين وأوكرانيا.. اتفاق صعب

وفي الملف الأوكراني، قال ترمب إن الكراهية الشديدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجعل التوصل إلى اتفاق أمراً صعباً، مؤكداً أن بوتين لا يعارض الحلول الدبلوماسية، وأنه أبدى رغبته في إنهاء الحرب.

وتجنب ترمب الحديث عن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، موضحاً أن واشنطن لم تتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن حتى الآن.

تفاهمات نووية وإنتاج الطاقة

وعن نتائج القمة الثلاثية مع بوتين وشي، أعلن ترمب الاتفاق على تعزيز إنتاج النفط ومشتقات الطاقة، مشيراً إلى موافقة الصين على إجراء حوار يهدف إلى الحد من التسلح النووي ومخاطره.

كما كشف عن اتفاق مع الرئيس الصيني على وضع ضوابط مشتركة للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال في طليعة الدول المتقدمة في هذا المجال، وأنها متمسكة بتفوقها التكنولوجي.

وفي سياق متصل، قال ترمب إن بلاده تتقدم على الصين بعشر سنوات في صناعة الرقائق الإلكترونية، معرباً عن رغبته في عودة جنسن هوانغ إلى رئاسة شركة «إنفيديا».

ضرائب على مراكز البيانات خارج أمريكا

اقتصادياً، هدد ترمب بفرض ضرائب باهظة على الشركات الأمريكية التي تنشئ مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة إبقاء هذه الاستثمارات داخل البلاد.

كما دعا الكونغرس إلى تخصيص الأموال اللازمة لتطوير أنظمة الملاحة الجوية، مشيراً إلى أن الأعطال التي طالت مؤسسات وشركات ومصارف كانت منفصلة وغير مرتبطة ببعضها.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، انتقد ترمب ارتفاع أسعار الفائدة، واصفاً إياها بأنها مرتفعة للغاية، معتبراً أن رفعها رغم المؤشرات الاقتصادية الجيدة أمر مؤسف، ومطالباً بأن تكون الولايات المتحدة صاحبة أدنى أسعار فائدة في العالم.

وأشار إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، لافتاً إلى رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق، فيما تحدث عن إبرام بلاده اتفاقيات تجارية وصفها بالعظيمة خلال جولته الآسيوية.