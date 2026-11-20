وسط دهشة وذهول كل من حضر مراسم جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن تابع ذلك الحفل العقيم، بلجانه وفكر منظميه، جاء اختيار من لا يستحق الجائزة وفق معايير غير منطقية، ولا أظنها منصفة. ناهيك عن تنظيم هش يفتقد إلى أبسط المبادئ التي تقتضي من المنظمين احترام وتقدير ضيوف وُجّهت إليهم الدعوة ليكونوا ضمن قائمة نجوم كبار، يشكّل حضورهم إضافة كبيرة للاتحاد نفسه وللجائزة، لا أن تُستغل أسماؤهم ونجوميتهم دعايةً وترويجاً للجائزة، ثم يُفاجأوا بمواقف محرجة لها آثارها النفسية والمعنوية، ولسان حالهم يقول: «يا ليتنا ما جينا»، وأنا هنا أعني الكابتن سالم الدوسري، والطريقة التي جرى التعامل بها معه قبل الإعلان عمّن بقي في سباق المنافسة على الجائزة.



- ما حدث للكابتن القدير سالم الدوسري لا يقلل من قيمته ومكانته كنجم كبير سبق له أن حقق هذه الجائزة مرتين، وليس مرة واحدة. وحقيقةً، كنت في أكثر من موقف، سواء من خلال آراء كتبتها أو أحاديث متلفزة، قد وجّهت فيها اللوم الشديد إلى موقف حدث مع الكابتن القدير سامي الجابر، حين اضطر، وهو في المطار، إلى العودة إلى منزله بعدما علم أن الجائزة ليست من نصيبه، وإنما من نصيب زميله الكابتن القدير حمد المنتشري.



-وقد اعتبرت حينها أن ذلك التصرف أو السلوك لا يليق، ويخرج عن إطار الروح الرياضية، مما دعاني إلى كتابة مقالي الشهير «سوي ياسر حبيبي حبسوه»،؟ وبعد الموقف «البايخ» الذي تعرض له سالم، أقولها بصراحة: لقد التمست لسامي العذر، مقدماً له اعتذاري الشديد؛ لأنني أدركت أن هناك في الاتحاد الآسيوي من لا يقدّر النجوم، ولا يحسن التعامل معهم بما يليق بمكانتهم، ولا يعرف كيف يعامل الرجال في مثل هذه المناسبات.



- أما الكابتن فراس البريكان، فلم يكن عدم اختياره للفوز بهذه الجائزة وفق معايير تمنحها لمن يستحقها، وإنما جرى تكييف تلك المعايير لتصب في مصلحة حارس مرمى، مع كامل احترامي لنجوميته ومكانته في حراسة المرمى. ولكن، أين وجه المقارنة بين إنجازاته وإنجازات البريكان؟ أحسب أن المقارنة هنا مفقودة، وأن أقل ما يمكن قوله إن من قام بتكييف تلك المعايير لديه أهداف مكشوفة، تتمثل في حرمان الأفضل من استلام هذه الجائزة.



-فمن يعرف كرة القدم ويمتلك القدرة على التقييم يدرك أن فراس البريكان هو الأولى والأجدر بها، وما عدا ذلك لا يمكن اعتباره سوى عبث وعمل معيب يسيء إلى الاتحاد القاري وإلى الجائزة نفسها.



- ورب قائل يقول: إن الكابتن القدير محمد الدعيع، الحارس الذي لُقّب بالأخطبوط، سبق له أن حصل على هذه الجائزة، فلماذا لم تكتب معترضاً؟وردي على هؤلاء: هل من العقل والمنطق مقارنة الدعيع بعلي رضا؟ هزلت ورب الكعبة! فشتّان بين الاثنين، وهناك فرق شاسع بينهما. ولو عدنا بالذاكرة إلى تلك الفترة، فلا أظن أن هناك من اعترض أو أبدى عدم رضاه عن اختيار الدعيع، الذي كان الاختيار الأنسب والأكثر إنصافاً، بل إن كثيرين أشادوا باللجنة التي كانت عند حسن الظن ومصدر ثقة الجميع.



همسة أخيرة:



-على كل حال، مبروك للحارس علي رضا جائزة أرى أنها «كُتبت له بفعل فاعل».



أما فيما يخص «حبايبنا»، النجمين العملاقين سالم الدوسري وفراس البريكان، فأحب أن أوجّه لهما هذه الكلمة إن الموقف السخيف الذي تعرضتما له لا يقلل من نجوميتكما ومكانتكما كلاعبين دوليين، فالعيب ليس فيكما، إنما في الاتحاد الآسيوي.



وعلى وقع بيت الشعر الذي جاء في مقطع من قصيدة تغنّت بها كوكب الشرق أم كلثوم، حينما صدحت بصوتها الملائكي «يلي ظلمتم الحب وقلتوا وعبتوا فيه.. العيب فيكم مو في حبايبنا».



بمعنى أن الظلم الذي حدث لا يقع على فراس البريكان وحده، وإنما على الجائزة نفسها هي التي تعرضت للظلم.