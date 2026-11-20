هدّد الإيرانيون غير مرة في حالة عودة العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، مستخدمة عبارة «ستتغير خارطة الاستهداف»، وهذا قد يعني أهدافاً مختلفة في دول الخليج مثل الأعيان المدنية، أو يعني عمليات هدّدت بها صراحة مثل قطع الكابلات البحرية في الخليج العربي.

لكن هناك احتمالاً آخر وهو استهداف الدول الأوروبية إما بصواريخ عابرة للقارات أو عبر عمليات إرهابية كالتي كشفتها السلطات اليونانية، وهو أمر اعتاد عليه نظام لم يخلع عمامة الثورة أو عصابة المليشيا، وله سجل في ذلك ومنها العمليتان اللتان حدثتا في الأرجنتين مطلع التسعينات، حيث استهدفت تفجير السفارة الإسرائيلية في 1992 بسيارة مفخخة ونتج عنه 29 قتيلاً، وتلاها عملية في 1994 استهدفت مركز «الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية (أميا)» وراح ضحيتها 85 قتيلاً.

وبالطبع اختيرت الأرجنتين بحكم أنها تضم أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية تتجاوز الثلاثمائة ألف، لكن من جانب آخر تضم جالية كبيرة من لبنان وسوريا، فهذا يسهل التغرير ببعضهم، لكنه من جانب آخر يستشرف مستقبلاً قد ينظر فيه لهذه المكوّنات من أصل عربي بنظرة ريبة ويضر بمصالحهم الاقتصادية والمعيشية، ولكن من قال إن طهران تعبأ بذلك ومن ينظر إلى الأحزاب مسلوبة الإرادة والخالية من الحس الوطني والتي تنسب نفسها إلى الله والله منها براء كتلك التي في لبنان والعراق وكذلك اليمن، يدرك أن أكبر مراتبك عند إيران أن تكون وكيلاً منصاعاً مع بحبوحة من الفساد في أحايين.

وبالعودة إلى أوروبا وكونها على بنك أهداف الحرس الثوري في حال استؤنفت الأعمال العسكرية الأمريكية ضد إيران، فهو سعي إلى مزيد من الضغوط على الأوروبيين ضمن سلسلة ضغوط شملت إغلاق مضيق هرمز ثم محاولة السيطرة على الملاحة في باب المندب، وصولاً إلى الاستهدافات لخط شرق غرب والذي يسهم في نقل النفط السعودي عبر ميناء ينبع لأوروبا، وتشارك بطاريات يونانية في الدفاع الجوي هناك، وهذا ربما ما حرك العملية الإرهابية في أثينا والتي أحبطت وتم على إثرها القبض على خلية إرهابية إيرانية.

والمستهدف من ذلك كله أن تمثل أسعار النفط المرتفعة ثم التأثر في حركة الملاحة وسلاسل الإمداد ضغطاً على الأوروبيين ينتقل ليكون ضغطاً منهم على الأمريكان، وعندما لم يجد ذلك حرك الحوثي، وأيضاً كانت ردة الفعل عكسية، حيث زاد الثقل الأوروبي الساعي للإسهام في حفظ أمن الصادرات النفطية من الخليج وحماية الملاحة في البحر الأحمر عبر عملية «أسبيدس» والتي مدّد أعمالها الاتحاد الأوروبي حتى العام المقبل.

لكن ما الأهداف التي قد تحققها طهران من توجيه ضربات عسكرية لدول أوروبية والذي قيل صراحة من عدة مسؤولين إيرانيين كمحسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في 11 نوفمبر، وسبق ذلك نشر صحيفة كيهان عدة دول مستهدفة وهي اليونان وقبرص وألبانيا وإيطاليا وبريطانيا وغيرها.

الهدف الأول ما خبرته من تجارب مع عواصم غربية تميل أحياناً إلى التطبيع مع الإرهاب إذا كان هذا سيجنّبها الاعتداءات المباشرة، نموذج ذلك يتبيّن في دول كثيرة تأخرت في وضع حزب الله اللبناني أو مليشيا الحوثيين على قوائم الإرهاب، بل الأكثر فجاجة إخراج حكومة بايدن لهم من هذا التصنيف، ولا غرابة في ذلك فهي عقيدة أوباما الذي يسيطر حزبه اليوم على المجلسين، العقيدة التي رضيت باتفاق نووي حتى لو كانت القيم التي دفعها مادياً من خلال الاتفاق هي ما أدت عملياً لتقوية الأذرع التي تستهدف حلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة وترفع أسعار الطاقة لدرجة مرعبة بالنسبة للأوروبيين مع دخول الشتاء.

لكن ما قد يكون جديداً في النهج الإيراني اليوم أن الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة مترافقة مع الضغط العسكري الكبير منذ فبراير الماضي اضطرتها للانتقال من الرأس الذي له أذرع في المنطقة، إلى ذراع لروسيا تقوم بضربات على أوروبا دون حاجة الكرملين لأن يقوم بها بنفسه، ومن نافلة القول إن صاروخاً هنا أو هناك في دول بعيدة عن الحروب بشكل مباشر منذ الحرب العالمية الثانية قد يخلق الكثير من الجدل والابتزاز السياسي بين أحزاب السلطة في الدول الأوروبية، ومن يدري فقد يدفع قدماً نحو فوز اليمين في ألمانيا وفرنسا وأي جائزة للكرملين أكبر من ذلك.

فالروس يحتاجون إلى عودة تصدير الغاز لأوروبا، وهو ما يأتي متزامناً مع تضرر كثير من المصدرين الخليجيين سواء على مستوى المقدرة على التصدير أو على مستوى كلف النقل والتأمين الباهظة اليوم، وهو ما تنظر له موسكو على قاعدة «لم أمر بها ولم تسؤوني».

يستفيد الإيرانيون كذلك من تحوّلهم لذراع من عدة جوانب، أولها ترياق الصمود الذي تقدّمه موسكو عبر الأسلحة من بحر قزوين والمعلومات الجغرافية للمواقع، وتبيعهم بطبيعة الحال زرع الشياطين في تفاصيل كل قرار أممي، أو استخدام الشيطان الأكبر «حق النقض» الفيتو.

صحيح أن التهديدات لأوروبا قد تمثل منفعة إيرانية وروسية، لكن التحرك بحد ذاته مقامرة كبيرة قد تحول التحرك الأمريكي الإسرائيلي منذ فبراير إلى تحالف ضد إيران، والتي لا تخشى أمراً مثل سقوط النظام، ودلالة ذلك أن الثابت الوحيد في النهج الإيراني خلال الأشهر التسعة الماضية هو قصف المعارضة الكردية في كردستان العراق.