جفاف الفم حالة شائعة يشعر فيها الشخص بنقص واضح في رطوبة الفم نتيجة انخفاض إفراز اللعاب، ما ينعكس على صحة الفم والأسنان والقدرة على المضغ والبلع والكلام، فاللعاب عنصر أساسي في حماية الفم وتنظيفه ومعادلة الأحماض التي تسبّب التسوّس، وأي خلل في إنتاجه يؤدي إلى مشكلات قد تتجاوز حدود الفم لتؤثر في صحة الجسم بالكامل.

تتنوع أسباب جفاف الفم بين التقدّم في العمر، وتناول بعض الأدوية، والعلاج الإشعاعي، واضطرابات الغدد اللعابية، كما قد يظهر بشكل مؤقت عند الشعور بالعطش أو القلق. ويزداد الأمر وضوحاً خلال صيام رمضان، إذ يفقد الجسم الماء باستمرار عبر التنفس والتعرّق والتبول، خاصة في الأجواء الحارة أو عند بذل مجهود بدني، مما يجعل تعويض السوائل بعد الإفطار ضرورة للحفاظ على توازن الجسم وصحة الفم.

«عكاظ»، التقت عدداً من المختصين الصحيين للتعرّف على أسباب جفاف الفم ومضاعفاته وطرق الوقاية منه.

وأوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور مصطفى عقيل، أن جفاف الفم ليس مجرد إحساس بالعطش، بل حالة مزعجة تجعل المضغ والبلع والتحدث صعباً، وقد تزيد من مشكلات الأسنان وتسوسها والإصابة بأمراض اللثة، لأن الفم هو بداية الجهازين الهضمي والتنفسي، وإهمال جفافه قد ينعكس على صحة الجسم كاملاً. ويشير إلى أن الغدد اللعابية مسؤولة عن إنتاج اللعاب الذي يرطب الفم ويحمي الأسنان، وأن أي التهاب في الغدد أو وجود حصوات تسد قنواتها أو الإصابة بأمراض مناعية مثل متلازمة شوغرن يؤدي إلى نقص اللعاب وبالتالي جفاف الفم.

ويشرح الدكتورعقيل، أن التنفس من الفم يعد من أبرز أسباب الجفاف، كما أن الحساسية والتهاب الأنف المزمن يسبّبان احتقاناً يجعل التنفس الأنفي صعباً، فيلجأ المريض للتنفس من الفم.

تقليل الإفرازات في الجسم

يضيف الدكتور عقيل، أن الأدوية تُعد من أكثر الأسباب شيوعاً لجفاف الفم، مثل مضادات الاحتقان ومضادات الهيستامين المستخدمة للبرد والحساسية، وبعض أدوية الضغط والاكتئاب ومدرات البول، إذ تعمل هذه الأدوية على تقليل الإفرازات في الجسم ومنها اللعاب. أما العلاج فيبدأ بمعرفة السبب، فإذا كان أنفياً يتم علاج الحساسية واستخدام بخاخات الأنف وغسول المحلول الملحي، وفي بعض الحالات تصحيح انحراف الحاجز جراحياً. وإذا كان السبب من الغدد، ينصح بشرب الماء باستمرار ومضغ علكة خالية من السكر واستخدام غسول فم مرطب أو لعاب صناعي، وفي الحالات الشديدة توجد أدوية لتحفيز إفراز اللعاب. كما يشدد على ضرورة تجنب الكافيين والكحول والتدخين، فجفاف الفم عرض وليس مرضاً بحد ذاته، وعلاجه يكون بعلاج السبب.

علامة مبكرة للسكري

استشاري طب الأسرة بمركز صحي الفضيلة بجدة الدكتور عاصم الكابلي يقول: إن جفاف الفم هو الشعور بنقص رطوبة الفم نتيجة انخفاض إفراز اللعاب أو تغير في تركيبته، و غالباً ما يكون عرضاً لحالة صحية أخرى وليس مرضاً مستقلاً. ويشير إلى أن أكثر الأسباب شيوعاً في عيادات طب الأسرة تشمل تناول بعض الأدوية، وعدم شرب كمية كافية من السوائل، وداء السكري غير المنضبط، والتدخين، والتنفس عن طريق الفم أو الشخير، والتوتر والقلق، والتقدم في العمر مع وجود أمراض متعددة واستخدام عدة أدوية.

ويبيّن الدكتور الكابلي، أن جفاف الفم قد يكون طبيعياً بعد النوم أو أثناء الصيام أو بعد ممارسة الرياضة أو في حالات القلق، لكنه يستدعي القلق إذا استمر لعدة أسابيع أو صاحبه صعوبة في البلع أو الكلام أو تسوس متكرر أو تقرحات بالفم أو تورم بالغدد اللعابية أو فقدان الوزن أو كثرة التبول والعطش، وقد يكون جفاف الفم علامة مبكرة على الإصابة بالسكري، خاصة إذا ترافق مع العطش الشديد وكثرة التبول وفقدان الوزن أو تشوش الرؤية، لكنه ليس علامة خاصة بالسكري وحده.

متلازمة «شوغرن»

ويشير استشاري طب الأسرة الكابلي، إلى أن جفاف الفم قد يرتبط بأمراض الغدة الدرقية أو أمراض المناعة الذاتية مثل متلازمة شوغرن، إذ يعد الجفاف من أبرز أعراضها نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي للغدد اللعابية والدمعية.

ويؤكد أن كبار السن أكثر عرضة للجفاف بسبب تعدد الأمراض واستخدام عدة أدوية، وليس بسبب الشيخوخة نفسها. كما يشير إلى أن الإفراط في القهوة والشاي أو التدخين يزيد المشكلة، وأن شرب الماء هو الخطوة الأولى لكنه قد لا يكون كافياً إذا كان السبب مرضياً أو دوائياً، وينصح بمضغ علكة خالية من السكر وتجنب التدخين والكحول وتقليل الكافيين والمحافظة على نظافة الفم ومراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض.

توتر وقلق وقلة شرب ماء

في رأي أخصائي الباطنة الدكتور أشرف مصطفى، ينشأ جفاف الفم نتيجة أسباب متعددة، بعضها بسيط ومؤقت، وبعضها قد يرتبط بحالات صحية تستدعي المتابعة الطبية. فمن الشائع أن يكون جفاف الفم أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل أدوية الحساسية، ومضادات الاكتئاب، وأدوية ارتفاع ضغط الدم ومدرات البول. كما أن التوتر والقلق وقلة شرب الماء قد تؤدي إلى انخفاض إفراز اللعاب والشعور بالجفاف، خاصة خلال فترات الإجهاد أو في الأجواء الحارة، وتشمل أبرز أسباب جفاف الفم قلة شرب السوائل، واستخدام بعض الأدوية، والتوتر النفسي، والتدخين، والتنفس من الفم أثناء النوم، إضافة إلى بعض الأمراض المزمنة واضطرابات الغدد اللعابية، واستمراره لفترة طويلة أو تكراره بشكل ملحوظ قد يكون مؤشراً على مشكلة صحية تحتاج إلى التقييم الطبي.

اللعاب خط دفاع

استشاري طب الأسنان الدكتور منير حامد هرساني، يوضح أن نقص اللعاب يؤثر بشكل كبير على صحة الأسنان واللثة، فاللعاب خط الدفاع الأول عن الأسنان والأنسجة الفموية، إذ يساعد على تنظيف الأسنان ومعادلة الأحماض وإعادة تمعدن المينا والحد من نمو البكتيريا والفطريات. وعند نقصه ترتفع احتمالية الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة والتهابات الفم ورائحة الفم الكريهة، كما قد يصبح ارتداء أطقم الأسنان أكثر صعوبة.

ويؤكد الدكتور هرساني أن جفاف الفم يزيد من احتمالية تسوس الأسنان والتهابات اللثة وتراكم البلاك والفطريات الفموية، كما يسبب صعوبة المضغ والبلع والكلام واضطرابات التذوق، ما يؤثر في جودة الحياة. ومن العادات التي تزيد الجفاف الإفراط في السكريات والمشروبات الغازية واستخدام غسولات فموية تحتوي على الكحول.

ويشير استشاري طب الأسنان الدكتور هرساني، إلى أن التنفس المزمن من الفم بسبب انسداد الأنف أو الشخير أو انقطاع التنفس أثناء النوم يؤدي إلى زيادة تبخر اللعاب، وأن التهابات اللثة أو الفطريات غالباً تكون نتيجة للجفاف أكثر من كونها سبباً له. ويقدم مجموعة من التوصيات لتقليل الجفاف مثل شرب الماء بانتظام ومضغ علكة خالية من السكر تحتوي على الزيليتول واستخدام بدائل اللعاب وتقليل الكافيين والامتناع عن التدخين واستخدام جهاز ترطيب الهواء والمحافظة على نظافة الفم ومراجعة الطبيب عند الحاجة.

ويؤكد أن مرضى جفاف الفم يُعدون من الفئات عالية الخطورة للإصابة بالتسوس، لذلك يوصي الطبيب باستخدام معجون أسنان يحتوي على فلورايد عالي التركيز وتطبيق الفلورايد الموضعي داخل العيادة بشكل دوري.

ويختتم الدكتور الهرساني، بأن الشخص يمكنه معرفة إصابته بالجفاف من خلال أعراض مثل الشعور الدائم بالعطش ولزوجة الفم وصعوبة المضغ أو البلع أو التحدث وتشقق الشفاه وحرقة اللسان ورائحة الفم غير المستحبة وكثرة التسوس خلال فترة قصيرة، مؤكداً أن اللعاب عنصر أساسي في الحفاظ على صحة الفم، وأن تجاهل الجفاف قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وأن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يساعدان على الوقاية وتحسين جودة الحياة.

هيجان ورائحة كريهة

أخصائية أمراض الأسنان واللثة الدكتورة منى سعيد فهمي، أوضحت أنه لا يقتصر تأثير جفاف الفم على الشعور بالعطش أو الانزعاج، بل قد يمتد إلى صحة الأسنان واللثة والأنسجة الفموية، ويزيد خطر التسوس والالتهابات، ويؤثر على المضغ والبلع والتحدث والتذوق، ويؤدي انخفاض إفراز اللعاب إلى تراجع الحماية الطبيعية للأسنان؛ إذ يساعد اللعاب على معادلة الأحماض، وإزالة بقايا الطعام، وإعادة تمعدن المينا. لذلك، يزيد الجفاف احتمالات التسوس، خصوصاً عند أعناق الأسنان والجذور المكشوفة، وقد يتطور التسوس سريعاً إلى العاج أو لب السن، ما قد يستدعي علاج العصب أو الخلع في الحالات المتقدمة.

كما يرتبط جفاف الفم برائحة الفم الكريهة وتغيّر التذوق، وقد يسبّب تهيج الأنسجة المخاطية وتشقق الشفاه والتهاب زوايا الفم والالتهابات الفطرية. وقد يواجه المصابون به صعوبة في مضغ الأطعمة الجافة وبلعها والتحدث لفترات طويلة.

ويمثل الجفاف تحدياً لمستخدمي أطقم الأسنان، إذ يقلل الترطيب بين الطقم والأنسجة الفموية، ما قد يؤدي إلى الاحتكاك والألم والتقرحات، ويؤثر على ثبات الطقم وراحة استخدامه.

وتنصح الدكتورة منى، بمراجعة طبيب الأسنان عند استمرار الجفاف أو تفاقمه، أو ظهور تسوسات جديدة وألم وحساسية مستمرة، أو تورم اللثة ونزيفها المتكرر، أو الشعور بحرقان الفم، أو ظهور بقع وتقرحات لا تلتئم خلال أسبوعين، وكذلك عند صعوبة المضغ أو البلع.

وتوضح أخصائية أمراض الأسنان الدكتورة منى، أن الوقاية تعتمد على تحديد سبب الجفاف والحفاظ على رطوبة الفم بشرب الماء بانتظام، واستخدام بدائل اللعاب المناسبة، ومضغ علكة خالية من السكر، واستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، ويُنصح بتجنّب التدخين، وتقليل الكافيين، والحد من الأطعمة والمشروبات السكرية والحمضية.