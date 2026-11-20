أنهت بلدية محافظة سراة عبيدة، أعمال زراعة 1293 شجرة في مواقع وطرق رئيسية بالمحافظة ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الغطاء النباتي وتوسيع الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري. وأوضح المشرف على القطاع البلدي الجنوبي ورئيس بلدية المحافظة محمد العسيري، أن أعمال التشجير شملت مواقع متفرقة من المحافظة وامتدت إلى الشارع العام في إطار خطة متكاملة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وإضفاء لمسات جمالية على الطرق والمرافق العامة بما يعزز جودة الحياة ويوفر بيئة حضرية أكثر جاذبية واستدامة. وأضاف أن البلدية ممثلة في إدارة تشغيل المدن نفذت أعمال زراعة مسطحات خضراء تجاوزت مساحتها 500 متر مربع إلى جانب إزالة أكثر من 700 متر مربع من الأعشاب الضارة ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة أعمال الصيانة والتجميل والمحافظة على المظهر العام للمواقع والمرافق البلدية. وأكد أن البلدية ماضية في تنفيذ خططها التوسعية للتشجير والتجميل الحضري من خلال استثمار المواقع المناسبة وزيادة الرقعة الخضراء والعناية بالمزروعات.