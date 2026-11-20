ببساطته وأصالته وتنوع معروضاته، يواصل السوق الشعبي في محافظة سراة عبيدة الذي يُقام كل (خميس) بمتابعة جادة من قبل بلدية المحافظة؛ استقطاب الزوار والمتسوقين، محافظاً على مكانته بوصفه أحد الأسواق الشعبية التي تختزل ملامح الحياة القديمة، وتستحضر تفاصيل الموروث الاجتماعي والتجاري الذي ارتبط بحياة الأهالي عبر سنوات طويلة. ويشكل السوق وجهة أسبوعية يقصدها المتسوقون من داخل المحافظة والمراكز والقرى المجاورة، بحثاً عن احتياجاتهم ومستلزماتهم، والاستمتاع بأجوائه الشعبية التي تختلف عن الأسواق التجارية الحديثة، بما تحمله من بساطة في التعامل، وتنوع في السلع، وحضور لافت للبائعين والمتسوقين. وتتوزع المعروضات بين المنتجات الشعبية والسلع الاستهلاكية والمستلزمات المنزلية، إلى جانب المنتجات الزراعية والمحلية وبعض الأدوات والأغراض التي تستعيد صوراً من الحياة القديمة، فيما يحرص عدد من الباعة على عرض بضائعهم بأساليب تقليدية تمنح السوق طابعاً خاصاً. ولا تقتصر أهمية السوق على الجانب التجاري فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاده الاجتماعية والتراثية؛ إذ يمثل ملتقى أسبوعياً للأهالي، وفرصة للتواصل وتبادل الأحاديث واللقاءات، فضلاً عن كونه مساحة تستعيد فيها الأجيال الجديدة شيئاً من تفاصيل الأسواق التي شكلت جزءاً من ذاكرة المجتمع المحلي.