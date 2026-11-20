عاد أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا كارليس بويول إلى عالم كرة القدم، من بوابة العمل الإداري، بعدما عُيّن رسمياً مديراً للعلاقات وكرة القدم الدولية في نادي إنتر كلوب إسكالديس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الأندوري.

وأعلن النادي تعيين بويول، البالغ من العمر 48 عاماً والقائد الأسطوري السابق لبرشلونة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن انضمامه يمثل خطوة جديدة في مسيرة التطور المؤسسي للنادي.

ويعيش المدافع الإسباني السابق في دولة أندورا التي تقع في قلب سلسلة جبال البرانس بين إسبانيا وفرنسا، منذ مطلع عام 2022، وكان زميله السابق جيرارد بيكيه قد حاول في وقت سابق استقطابه للعمل ضمن الإدارة الرياضية لنادي أندورا، لكن هذه الخطوة لم تر النور.

مشروع طموح

وينضم بويول الآن إلى مشروع طموح، يقوده نادٍ فاز بلقب الدوري الأندوري في الموسم الماضي، كما أصبح أول فريق في تاريخ البلاد ينجح في بلوغ مرحلة الدوري بإحدى المسابقات الأوروبية.

ويشارك إنتر كلوب إسكالديس هذا الموسم في دوري المؤتمر الأوروبي، حيث ينتظره عدد من المواجهات، من بينها مباراة أمام خيتافي، ويأمل النادي الاستفادة من خبرات بويول وشهرته الكبيرة لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من النجاحات.

صداقة قديمة تجمعه بالمدرب

وسيلتقي بويول في فريقه الجديد بفيليب أورتيز، المدير الفني الحالي لإنتر كلوب إسكالديس، والذي سبق له اللعب معه في الفئات السنية لنادي برشلونة، حيث تربطهما صداقة طويلة.

ويمثل هذا التعيين محطة جديدة في مسيرة النجم الإسباني السابق، الذي خاض 100 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا، وتُوج بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2008، ثم بكأس العالم عام 2010.

ويُعد بويول أحد أبرز أساطير برشلونة، بعدما قضى كامل مسيرته الاحترافية مع النادي الكتالوني حتى اعتزاله عام 2014، ونجح خلال رحلته في حصد 21 لقباً، من بينها 6 ألقاب للدوري الإسباني و3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.