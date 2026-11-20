تتحوّل عملية تناول الطعام من نشاط يومي طبيعي إلى تجربة مزعجة عندما يشعر الشخص بأن اللقمة عالقة في الحلق أو الصدر، أو يحتاج إلى جهد إضافي لابتلاع الطعام والسوائل، وهي أعراض قد تشير إلى اضطرابات تستدعي التقييم الطبي.

وتوضح الأبحاث الطبية أن صعوبة البلع قد تنشأ عن مشكلات في عضلات الفم والبلعوم أو اضطرابات المريء، بما فيها التضيق والالتهابات واضطرابات الحركة، فيما قد ترتبط بعض الحالات بأمراض عصبية تؤثر في تنسيق عملية البلع.

ويشير متخصصون إلى أهمية التمييز بين صعوبة بدء البلع والشعور بتوقف الطعام بعد ابتلاعه، إذ يساعد هذا الاختلاف في تحديد موقع المشكلة والفحوص المناسبة.

وقد يصاحب اضطراب البلع السعال أثناء تناول الطعام أو تغيّر الصوت أو تكرار الاختناق، ما يثير القلق من وصول الطعام أو السوائل إلى مجرى التنفس.

ويؤكد الأطباء ضرورة فحص صعوبة البلع المتكررة أو المتزايدة، خصوصاً إذا صاحبتها خسارة وزن غير مفسرة أو ألم عند البلع، بينما تستدعي عدم القدرة المفاجئة على ابتلاع اللعاب أو صعوبة التنفس تدخلاً إسعافياً عاجلاً.