كشفت شركة «مايكروسوفت» خلال مؤتمرها التقني «Ignite» عن مجموعة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتخصصة، تستهدف تطوير قدرات البرمجة والأمن السيبراني ومعالجة الصور والصوت، ضمن مساعيها لتوسيع استخدام التقنيات الذكية في منتجاتها وخدماتها الرقمية.

وتشمل النماذج المعلنة أدوات مخصصة لمساعدة المطورين على كتابة الشيفرات البرمجية وتحليلها، إلى جانب قدرات تستهدف دعم العمليات الأمنية والتعامل مع التهديدات السيبرانية، بما يعزّز توظيف الذكاء الاصطناعي في المهام التقنية المتخصصة.

كما قدّمت الشركة نماذج لتوليد الصور وتحويل المحتوى الصوتي إلى نصوص مكتوبة، في خطوة تعكس توجهها إلى تطوير حلول تغطي مجالات متعددة من إنتاج المحتوى الرقمي ومعالجته.

ويبرز الإعلان اتساع المنافسة بين الشركات التقنية في تطوير نماذج متخصصة، بدلاً من الاقتصار على الأنظمة العامة التي تنفذ مهام متنوعة.

وتسعى «مايكروسوفت» من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع منظومة منتجاتها، وتوفير أدوات أكثر ارتباطاً باحتياجات المطورين والمؤسسات.

ويعكس التوسع المتواصل في هذه النماذج تحوّلاً في سوق التقنية نحو حلول مصمّمة لأغراض محددة، خصوصاً في المجالات التي تتطلب دقة أكبر في معالجة البيانات وتنفيذ المهام.