تعرض لاعب كرة قدم إكوادوري للإيقاف لمدة 8 سنوات، بعدما ألقى حجراً على حكم مساعد، ما تسبب في إصابته بوجهه وحاجته إلى الخضوع لعملية جراحية.

وكان اللاعب جون بيرلازا يشارك مع فريق سيوداد دي يانتازازا أمام نادي ريو أغواريكو، في مباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الإكوادوري، خلال شهر أكتوبر الماضي، عندما وقعت الحادثة.

حجر يصيب الحكم في وجهه

وأصاب الحجر الحكم المساعد لينين جيوفاني أوخيدا نونيز في وجهه، خلال الدقيقة 96 من المباراة، التي تقرر إيقافها لاحقاً وعدم استكمالها.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيرلازا وهو ينهض من مقاعد بدلاء فريقه ويلقي الحجر، ليسقط الحكم المساعد على الفور أرضاً ممسكاً بوجهه، عقب اصطدام الحجر به، قبل أن يتلقى الإسعافات الطبية.

تفاصيل العقوبة

وقال الاتحاد الإكوادوري في بيان: «تعرض الحكم المساعد لإصابات خطيرة استدعت خضوعه لعملية جراحية، واحتاج إلى فترة تعافٍ بلغت 60 يوماً».

وأضاف الاتحاد: «خلصت لجنة الانضباط إلى مسؤولية اللاعب عن الاعتداء على أحد مسؤولي المباراة، وقررت إيقافه لمدة 8 سنوات عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، حتى 19 أكتوبر 2034».

وتابع: «إضافة إلى ذلك، سيتقدم الاتحاد الإكوادوري بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتعميم هذه العقوبة على مستوى العالم».

غرامة مالية وتعويض للحكم

وفرض الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم غرامة مالية على نادي يانتازازا بقيمة 2000 دولار، كما ألزم النادي بسداد التكاليف الطبية الخاصة بعلاج الحكم المساعد، والبالغة 4369 دولاراً.

النادي يعتذر ويطرد اللاعب

من جانبه، قدم نادي يانتازازا اعتذاره إلى طاقم التحكيم والجماهير، وأكد الاستغناء عن اللاعب بيرلازا على خلفية الواقعة.