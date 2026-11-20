طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الحوثية واستمرار تصعيدها الخطير الذي تشنه المليشيا بالصواريخ والقذائف والمسيرات ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.

وشددت الحكومة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، على ممارسة الضغط على المليشيات الحوثية لوقف الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية فوراً والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، وفق ما ذكرته وكالة (سبأ) الرسمية في اليمن.

وقالت إن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل تأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي والمنشآت الصحية والأسواق الشعبية والأحياء السكنية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وممرات الملاحة الدولية.

وأكدت الحكومة اليمنية أن تعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية وشن الهجمات العشوائية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب بما يستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم.

كما شددت الرسالة على تعزيز التعاون العملي بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء بما في ذلك تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات وتنسيق الجهود الرامية إلى منع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية، وأشكال المساعدة ذات الصلة إلى المليشيات الحوثية الإرهابية فضلاً عن دعم قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها على حماية مواطنيها وصون أمن اليمن واستقراره وأمن المنطقة.