أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي شنّته مليشيات الحوثي الإرهابية على أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استهداف منشأة اقتصادية مدنية في الرياض يمثل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحمّلت المليشيات وداعميها في طهران المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد.

وشددت على أن هذا الهجوم وما سبقه من هجمات على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في اليمن ودول الجوار وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر، تشكّل نهجاً إرهابياً واحداً يستهدف المدنيين وأمن المنطقة وحركة التجارة الدولية، مشيرة إلى أن سياسة الابتزاز بالصواريخ والطائرات المسيّرة لن تثني الدولة وشركاءها عن المضي في إنهاء هذا التهديد.

وجدد البيان تضامن الجمهورية اليمنية الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً ودعم حق المملكة الكامل والمشروع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقاً للقانون الدولي، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة.