حققت مدينة الرياض المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI) ضمن تقرير الأمم المتحدة لعام 2026م الذي شمل مدناً في 194 دولة، ونالت الرياض العلامة الكاملة 100% في جميع محاور المؤشر، بعد أن كانت في المركز الثالث في تقييم عام 2024م.

وأسهمت أمانة منطقة الرياض في تحقيق هذا التقدم من خلال تطوير خدماتها الرقمية، في المحاور الستة للمؤشر: الخدمات الرقمية، والمحتوى الرقمي، والإطار المؤسسي، والثقافة الرقمية، والبنية التحتية، والمشاركة الرقمية.

ويأتي هذا الإنجاز منسجماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتعزيز فاعلية الحكومة، وتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ مما يعزز تنافسية الرياض بين مدن العالم.

ويُجسّد تصدّر الرياض لهذا المؤشر، ضمن برنامج تحول الرياض البلدي؛ الهادف إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل، بخدمات نوعية أقرب إلى السكان، وجودة حياة تتجسد في تفاصيل يومهم، وتطلعات إلى خدمات ذكية متطورة تمضي بها الرياض في صدارة مدن العالم.