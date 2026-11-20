أجلت السلطات الهندية أكثر من 120 ألف شخص من المناطق الساحلية المهددة في ولاية أوديشا شرقي البلاد، استعداداً لوصول إعصار «أكفان» اليوم (الجمعة)، وسط تحذيرات من رياح شديدة وأمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات بالمناطق المنخفضة.

ودفعت السلطات بأكثر من 300 فريق للإنقاذ والاستجابة للطوارئ، بالتزامن مع تعليق حركة عشرات القطارات وإغلاق المدارس والمواقع السياحية في المناطق المتوقع تأثرها بالإعصار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية وصول الإعصار إلى اليابسة بالقرب من مدينة غوبالبور بولاية أوديشا، مصحوباً برياح تتراوح سرعتها بين 70 و80 كيلومتراً في الساعة، مع هبات قد تصل إلى 90 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لأحدث التوقعات الجوية.

وكثفت السلطات المحلية استعداداتها لمواجهة التداعيات المحتملة، من خلال تجهيز مراكز الإيواء ونقل السكان من المناطق الأكثر عرضة للخطر، مع استمرار مراقبة مسار الإعصار وتطور قوته خلال الساعات القادمة.