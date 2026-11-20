حذّرت المملكة العربية السعودية من استغلال الموارد الطبيعية في تمويل العنف وإطالة أمد النزاعات، ودعت إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الموارد وحماية منشآت الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالإنابة فارس العتيبي، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الموارد الطبيعية والنزاعات.

وشدّدت المملكة على احترام سيادة الدول على مواردها وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان استفادة الشعوب من عائداتها، مشيرةً إلى أن الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية عرقلت صادرات اليمن وحرمت شعبه من موارد اقتصادية حيوية.

واستعرضت المملكة جهودها في إطار رؤية السعودية 2030 لإدارة الموارد بصورة مستدامة وتنويع الاقتصاد، مؤكدةً أهمية الشراكات الدولية في معالجة أسباب النزاعات وتعزيز الاستقرار.