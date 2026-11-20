نجحت إيران في تحويل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز أولاً ضد الدول التي تستفيد منه اقتصادياً بشكل أساسي ويعتبر شريانها الاقتصادي الأساسي. فإيران اتبعت من خلال إغلاق المضيق وما تزال سياسة رفع الكلفة للضغط على ترمب. أيضاً، أرادت من خلال سياسة الابتزاز إثبات قوّتها والقول بأنها ما تزال لاعبا في المنطقة يصعب كسره، وفي ذلك رسالة ليس فقط للأمريكيين، ولا لدول المنطقة التي تعتدي عليها رغم رفض هذه الدول الحرب ومحاولتها المستمرة للتوصل إلى تسوية، بل هي رسالة إلى حلفائها الروس والصينيين. هنا، أستعيد تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا والصين في أبريل ومايو التي تحدث فيها عن قوة إيران ومكانتها الدولية رغم الحرب. في المقابل، ما تزال الصين وروسيا تساعدان بأشكال مختلفة النظام الإيراني، وهما إذ لا تريدان خسارة العلاقة مع أمريكا، فإنهما في المقابل لا يمانعان حتى اللحظة رؤية أمريكا مستنزفة.

ولكن، ثمة معطى جديد طرأ على الحرب التي تتجاوز حدود إيران، وهي تهدف بالدرجة الأولى أمريكيا إلى إعادة تشكيل الترتيبات الدولية والإقليمية. فليس مبالغة القول بأن الحرب الأمريكية على إيران هي الأداة التي من خلالها يتغيّر النظام العالمي، وبطبيعة الحال الإقليمي إن من خلال تبديل الطبيعة والبيئة الاقتصادية لدول الخليج، أو من خلال إعادة رسم التحالفات الأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى الجغرافية. أما المعطى الجديد، فهو يتعلق بما تقوله إيران نفسها التي تجد حافزاً في صمود نظامها من جهة وامتناع الإدارة الأمريكية حتى اللحظة عن التدخل العسكري المباشر لدعم العمليات العسكرية ضد الحوثيين، بالإضافة إلى اعتقادها بأنها قادرة على استثمار خسارة ترمب في الانتخابات النصفية، لرفع مستوى التحدي والمناورة، عبر الادعاء أنها هي من ستعيد تشكيل المنطقة وليس ترمب. هذه التصريحات، تأخذني إلى أبعد من مضيق هرمز، إلى اليمن، وتحديداً إلى باب المندب والاعتداءات الحوثية، وهي حرب تتجاوز بخطورتها مسألة هرمز، وهي لا تعني فقط المملكة العربية السعودية، بل كل القوى الإقليمية والدولية.. ماذا يعني ذلك؟

لننظر إلى الموقع الجغرافي لباب المندب الذي يسعى الحوثي إلى إحكام سيطرته عليه. يقع المضيق عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويربطه بخليج عدن ومنه إلى المحيط الهندي. أما البحر الأحمر فيمتد بين شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا، ويتفرع عند طرفه الشمالي إلى خليج العقبة شرقا وخليج السويس غربا الذي يتصل عبر قناة السويس بالبحر المتوسط. وهذا يعني أن من يمتلك القدرة على تهديد الملاحة في باب المندب لا يؤثر في طرق التجارة العالمية فحسب، بل يستطيع أيضاً الضغط على المصالح الأمنية والاقتصادية للدول المجاورة. لذلك، إن الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية بدعم من إيران تهدف إلى توسيع النفوذ الإيراني في منطقة لا تشكّل فقط ممراً تجارياً رئيسياً يربط آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بل تضم أيضاً بنية تحتية إستراتيجية من موانئ ومرافق لوجستية وكابلات اتصالات بحرية.

إيران ترفع الكلفة في مضيق هرمز للحفاظ على وجودها ودورها، لكنها ترى في باب المندب فرصة لتكريس نفوذها وتوسيعه بما يخولها التأثير في سياسات المنطقة. لذا، تفرض هذه الحرب على الأطراف المعنية البناء على تقاطع المصالح الإستراتيجية في ما بينها، عبر تبني مقاربات براغماتية لمواجهة الحوثيين، بما يتجاوز الخلافات التي تستفيد منها إيران.