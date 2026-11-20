أعلنت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات» طرح دفعة جديدة تضم 1148 فرصة وظيفية مخصصة للمواطنين السعوديين هذا الأسبوع، موزعة على مختلف المناطق الإدارية الثلاث عشرة، وواصلة إلى عشرات المدن والمحافظات والمراكز في صورة تعكس اتساع الرقعة الجغرافية للفرص المطروحة.

على مستوى المناطق، تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بـ366 وظيفة، تلتها منطقة الرياض بـ258 وظيفة، ثم المنطقة الشرقية بـ203 وظائف، وحلت المدينة المنورة رابعة بـ171 وظيفة، لتستحوذ هذه المناطق الأربع مجتمعة على 998 فرصة، أي نحو 87% من إجمالي الوظائف المعلنة. وفي بقية المناطق، جاءت عسير بـ43 وظيفة، وتبوك بـ21، والقصيم بـ19، وسجلت الباحة وحائل 16 وظيفة لكل منهما، ونجران 15 وظيفة، فيما بلغ نصيب الحدود الشمالية وجازان 8 وظائف لكل منطقة، وجاءت الجوف في ختام التوزيع بـ5 وظائف.

أما على صعيد المدن، فقد تصدرت جدة المشهد بـ254 وظيفة متقدمة بفارق واضح على الرياض التي سجلت 237 وظيفة، ثم المدينة المنورة بـ136 وظيفة، ومكة المكرمة بـ90 وظيفة. وتلتها الدمام بـ69 وظيفة، والخبر بـ40، والجبيل بـ23، وأبها بـ20، والهفوف بـ18، وينبع بـ16، وتبوك بـ15، ونجران بـ14، وحائل وخميس مشيط بـ12 وظيفة لكل منهما، والباحة والظهران وبريدة بـ10 وظائف، وحفر الباطن وينبع الصناعية بـ9 وظائف، ثم الطائف وعرعر بـ7 وظائف لكل منهما، والبديعة والبطالية في الأحساء بـ6 وظائف.

ولم تقتصر الفرص على الحواضر الكبرى فحسب، إذ امتدت إلى عشرات المحافظات والمراكز الصغيرة بأعداد تراوحت بين وظيفة واحدة وخمس وظائف، شملت مواقع مثل الرس ورابغ وصفوى والخرج وبقيق وبيشة وسلوى والدرعية والدوادمي والعيون والقنفذة وأملج وخيبر وعنيزة ووادي الدواسر وغيرها، ما يتيح للباحثين عن عمل متابعة الإعلانات الأقرب إلى نطاق إقامتهم.

وفيما يرتبط بطبيعة النشاط الاقتصادي لكل منطقة، يبرز في مكة والمدينة والباحة وعسير حضور قطاعات السياحة والضيافة والخدمات، بينما تتنوع الأنشطة في الرياض بين التقنية والمال والاتصالات والخدمات المهنية، وتتركز في الشرقية حول الطاقة والبتروكيماويات واللوجستيات، وفي مناطق مثل القصيم وحائل ونجران والجوف حول الزراعة والصناعات الغذائية والتجارة، وفي الحدود الشمالية حول التعدين.