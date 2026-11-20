في تصعيد جديد، رفضت روسياً انضمام مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إلى أي محادثات محتملة بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية، وحذرت من أن وجودها قد يؤدي إلى انهيار المفاوضات.



ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الجمعة)، قولها: إن كالاس "غير مناسبة إطلاقاً" للمشاركة في أي مفاوضات بشأن أوكرانيا.



وأضافت خلال مؤتمر صحافي في موسكو، أن مشاركة المسؤولة الأوروبية في المحادثات ستؤدي إلى انهيارها، مستشهدة بسلسلة من تصريحات كالاس التي اعتبرتها معادية لروسيا.



ويأتي الموقف الروسي في وقت تتزايد فيه المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأوكرانية، وسط خلافات بشأن الأطراف التي ينبغي أن تشارك في المفاوضات وشكل التمثيل الأوروبي فيها.



وكانت كالاس أكدت أن روسياً لا تملك حق تحديد من يمثل الاتحاد الأوروبي في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا. وأقرت بأن موسكو لا ترغب في مشاركتها، لكنها شددت على أنها تتحدث باسم الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وليس بصفتها الشخصية.



من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الخميس)، أن موسكو اقترحت استقبال مبعوثين أوروبيين لتوضيح مواقفهم من مفاوضات السلام، قبل اتخاذ قرار بشأن صيغة المحادثات القادمة.



ويعكس هذا الطرح استعداداً روسياً لمناقشة المواقف الأوروبية، لكنه يتزامن مع رفض موسكو مشاركة كالاس تحديداً في أي مفاوضات محتملة.



وفي تطور يزيد من حدة التوتر بين موسكو والعواصم الأوروبية، اتهمت بولندا روسياً بانتهاك مجالها الجوي خلال الليل بثلاثة أجسام، يُرجح أنها صاروخان وطائرة مسيّرة. وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إن أحد الصاروخين من طراز "خي-101"، واصفاً الحادث بأنه استفزاز روسي. فيما أفاد رئيس الوزراء دونالد توسك بأن الأجسام روسية، معتبراً أن الحادثة تبدو استفزازاً متعمداً. وأعلنت وارسو أنها ستطلب دعماً إضافياً من حلف شمال الأطلسي لتعزيز أمن جناحه الشرقي، فيما لم يصدر تعليق فوري من السفارة الروسية على الاتهامات.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية في موسكو أنها ستتخذ إجراءات دبلوماسية مضادة رداً على إغلاق إستونيا حدودها.



وتسعى الدول الأوروبية إلى ضمان مشاركتها في أي تسوية للحرب الأوكرانية، في وقت لا تزال الخلافات قائمة مع موسكو بشأن شروط السلام والجهات التي ستجلس إلى طاولة المفاوضات.