ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح (الجمعة)، بالتوقيت المحلي، ما تسبب في شعور السكان بالهزة الأرضية في مناطق متفرقة، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ووفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على بعد نحو نصف ميل شمال غرب مدينة كوميرس بولاية كاليفورنيا، التي تبعد قرابة 7 أميال عن وسط مدينة لوس أنجلوس.

وأظهرت خريطة رصد الزلازل الصادرة عن الهيئة موقع الهزة الأرضية، التي سُجلت يوم 20 نوفمبر 2026، بالقرب من مدينة كوميرس، ضمن نطاق منطقة لوس أنجلوس الكبرى.

الهزة الأرضية شعر بها السكان على مسافات بعيدة

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن سكاناً شعروا بالزلزال في مناطق بعيدة عن مركزه، حيث امتد الإحساس بالهزة إلى مدينة لانكستر بولاية كاليفورنيا، الواقعة على بعد نحو 80 ميلاً شمال وسط لوس أنجلوس، وكذلك مدينة بواي، التي تبعد قرابة 115 ميلاً جنوب المدينة.

ولم ترد، حتى الآن، تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع إصابات، كما لم تُسجل أضرار مادية معلنة جراء الزلزال.

ويأتي هذا النشاط الزلزالي في ولاية كاليفورنيا، التي تشهد نشاطاً تكتونياً متكرراً، ما يجعل متابعة الهزات الأرضية ورصد تداعياتها أمراً مهماً لتقييم أي مخاطر محتملة على السكان والمنشآت.