كشف اتحاد لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم عن أحدث قائمة لرواتب اللاعبين في نوفمبر 2026، والتي تصدرها قائد إنتر ميامي ليونيل ميسي، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

راتب ميسي يفوق رواتب 25 نادياً

وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تصدر قائمة أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما بلغ راتبه السنوي المضمون 28.33 مليون دولار، وفقاً للتقرير الصادر عن اتحاد لاعبي الدوري الأمريكي، وهو مبلغ يفوق إجمالي الرواتب السنوية في 25 نادياً من أصل 30 يشاركون في المسابقة.

ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة براتبه في عام 2025، الذي بلغ 20.45 مليون دولار، فيما لم يتغير عن الرقم الوارد في التقرير السابق الصادر خلال الربيع الماضي.

ويشمل هذا المبلغ المقابل المالي المضمون للاعب مقابل مشاركته في كرة القدم فقط، ولا يتضمن العقود التجارية أو مصادر الدخل الأخرى، التي ترفع إجمالي عائدات قائد إنتر ميامي بشكل كبير.

ليفاندوفسكي وغريزمان خلف ميسي

وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب شيكاغو فاير، في المركز الثاني براتب سنوي يبلغ 19.51 مليون دولار، يليه الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أورلاندو سيتي، براتب 13.94 مليون دولار.

واكتملت قائمة اللاعبين الذين تتجاوز رواتبهم السنوية المضمونة 10 ملايين دولار بكل من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب لوس أنجلوس إف سي، والسويسري بريل إمبولو، لاعب أتلانتا يونايتد.

وجاءت قائمة أعلى 5 لاعبين أجراً كالتالي:

ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 28.33 مليون دولار

روبرت ليفاندوفسكي (شيكاغو فاير): 19.51 مليون دولار

أنطوان غريزمان (أورلاندو سيتي): 13.94 مليون دولار

سون هيونغ مين (لوس أنجلوس): 11.15 مليون دولار

بريل إمبولو (أتلانتا يونايتد): 10.81 مليون دولار