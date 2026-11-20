تتجه أنظار الباحثين والمبتكرين في مجالات الأمن والتقنية إلى الرياض، التي تستضيف خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، بمشاركة أكثر من 1200 مشروع ابتكاري تأهلت من بين عشرات الآلاف من المشاريع، يمثل أصحابها 55 دولة، وسط اهتمام متزايد بتوظيف التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات الأمنية وحماية المجتمعات.

ويأتي المعرض ضمن أنشطة القمة العالمية للأمن والتقنية، التي تنظمها وزارة الداخلية تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبإشراف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بمشاركة باحثين ومتخصصين ومطورين في المجالات التقنية والأمنية.

وتشمل المنافسات 14 مجالاً تقنياً وأمنياً، تتصدرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية والأدلة الجنائية الرقمية، إلى جانب التقنيات الناشئة التي باتت تدخل بصورة متزايدة في أعمال المراقبة والتحليل والكشف عن المخاطر والجرائم الإلكترونية.

وتكشف طبيعة المجالات المطروحة عن اتساع استخدامات التقنية في العمل الأمني، خصوصاً مع تطور أساليب الجرائم الرقمية، وتزايد الاعتماد على الأنظمة الذكية في المؤسسات والخدمات الحيوية، وما يصاحب ذلك من تحديات تتعلق بحماية المعلومات ورفع كفاءة الاستجابة للتهديدات.

معالجة المشكلات الأمنية القائمة

وقد تجاوز عدد المسجلين في المنافسة 120 ألف مشارك، فيما تتولى لجنة تضم 300 محكم تقييم المشاريع المتأهلة، التي تستهدف تقديم حلول عملية لتحديات واقعية في قطاعات الأمن والتقنية.

وتفتح المسابقة المجال أمام المبتكرين من مختلف الفئات العمرية، بدءاً من سن السادسة، بما يتيح مشاركة المواهب الناشئة إلى جانب الباحثين والمتخصصين، ويطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات التعليمية والبحثية على اكتشاف هذه المواهب وتحويل أفكارها إلى تطبيقات قابلة للاستخدام.

وتبرز أهمية هذه المشاريع في فرص انتقالها من النماذج التجريبية إلى الاستخدام الفعلي، ومدى قدرتها على معالجة مشكلات أمنية قائمة، خصوصاً أن نجاح الابتكارات التقنية يرتبط بإمكانات تطبيقها وكفاءتها التشغيلية وملاءمتها لاحتياجات الجهات المستفيدة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال المعرض (الثلاثاء) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، على أن تُعلن الجوائز الخاصة (الأربعاء)، فيما يشهد (الخميس) إعلان الجوائز الكبرى للمشاريع الفائزة.

وتتيح المنافسة فرصة للاطلاع على اتجاهات البحث والتطوير في المجالات الأمنية، ومستوى التقدم الذي أحرزته الحلول التقنية في التعامل مع المخاطر المستجدة، إلى جانب التعرف على تجارب المبتكرين من مختلف دول العالم.