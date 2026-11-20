أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن قرار الولايات المتحدة بشأن الحرب مع إيران يعود إلى الرئيس دونالد ترمب، مشدداً على أن مهمته تتمثل في دعم الرئيس، والعمل على تحقيق هدف منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأوضح فانس، في تصريحات بشأن الحرب مع إيران، أن تحديد مسار التعامل مع الأزمة والقرارات المتعلقة بها يظل من صلاحيات الرئيس ترمب، مؤكداً التزامه بدعمه في هذا الملف.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن الهدف الأساسي من التحركات الأمريكية تجاه إيران هو منعها من الحصول على سلاح نووي، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف يمثل الأولوية في التعامل مع الملف الإيراني.

القرار النهائي لترمب

وأشار فانس إلى أن دوره داخل الإدارة الأمريكية لا يتمثل في إعلان مواقف مستقلة بشأن الحرب، بل تقديم المشورة للرئيس ودعم قراراته، والعمل على إنجاحها بعد اتخاذها.

وتأتي تصريحات فانس في ظل استمرار الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن مسار الحرب مع إيران، والأهداف التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها، وحدود الانخراط الأمريكي في المواجهة.