شهدت جدة مساء (الأربعاء) افتتاح «العائد» المعرض الشخصي الثالث للفنان التشكيلي السعودي محمد الأعجم بحضور عدد من الفنانين والمهتمين بالفنون البصرية. ويستمر المعرض ستة أيام في آرت دوز جاليري بمارينا نادي اليخوت.

وأوضح الأعجم أنه اختار عنوان «العائد» تعبيراً عن عودته إلى إقامة المعارض الشخصية بعد انقطاع. ويستلهم في أعماله مفردات من البيئة المحلية والموروث الإسلامي، مستحضراً الحرم المكي والمسجد النبوي إلى جانب النخيل والبحر والخيل.

وحضر الافتتاح أحمد حسين الغامدي وجيلان الحجي ومشاعل زيدان وبسمة العواضي ونوف الحكيم وابتسام عبداللطيف وحسن قايد وحسين باجابر وعبدالرحمن المسبحي، مدير جاليري أصدقاء الأدب والفن، الذي أشار إلى أن المعارض الشخصية تتيح للفنانين الشباب الاطلاع على تجارب تشكيلية امتدت لعقود.

والأعجم من أبناء محافظة بيش بمنطقة جازان. حصل على دبلوم معهد التربية الفنية بالرياض عام 1394هـ، وبكالوريوس الفنون الجميلة من أكاديمية فلورنسا في إيطاليا عام 1399هـ. وإلى جانب الرسم، عمل في صناعة الفخار وزخرفته، وأقام معرضاً شخصياً في بيش ضمن فعاليات يوم التأسيس عام 2024. واقتنى عدد من المهتمين بالفن أعمالاً له، كما حصل خلال مسيرته على عدد من الجوائز والتكريمات.