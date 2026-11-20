قلب فريق الأهلي تأخره بهدف من أمام ضيفه النصر إلى فوز قوي بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في اللقاء المؤجل الذي جمع بينهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



دخل فريق الأهلي اللقاء وسط أجواء مشحونة بين مدربه الهولندي مارينو بوسيتش واللاعبين، وتمكن النصر من استغلال حالة الارتباك التي ظهر عليها لاعبو الأهلي ليسجل قائده كريستيانو رونالدو الهدف الأول بعد مرور 14 دقيقة فقط من بداية المباراة، وبعد 4 دقائق سنحت الفرصة لرونالدو لإحراز الهدف الثاني ومضاعفة النتيجة ولكن القائم وقف لركلة الجزاء التي سددها رونالدو، واستطاع مدافع الأهلي ديميرال تسجيل هدف التعادل ولكن الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو ألغى الهدف، وقبل نهاية الشوط الأول أطلق البرازيلي جالينو قذيفة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك النصر كهدف أول وتعادل للأهلي (د: 34+1).



وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي صحوته وتحصل ديميرال على ركلة جزاء وتقدم لها المتخصص إيفان توني وسددها بنجاح كهدف ثانٍ للأهلي (د: 71)، وبعد 4 دقائق فقط ضاعف البرازيلي الآخر إيبانيز النتيجة للأهلي بتسجيله الهدف الثالث (د: 75)، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي على النصر بثلاثة أهداف لهدف.



وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي فوزه الثامن ويصل للنقطة الـ 24، ليصعد للمركز الرابع، فيما تلقى النصر الخسارة الثانية له في الدوري ويتجمد رصيده النقطي عند 28 نقطة وفي المركز الثالث.