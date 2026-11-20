أكملت محطة الفضاء الدولية اليوم 28 عاماً في مدار الأرض، منذ إطلاق أولى وحداتها «زاريا» في 20 نوفمبر 1998م، لتصبح مختبراً علمياً مأهولاً يجري فيه رواد الفضاء تجارب في بيئة الجاذبية الصغرى.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن الوحدة «زاريا»، ويعني اسمها بالروسية «الفجر»، انطلقت على متن صاروخ «بروتون» من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، ووفّرت الطاقة والدفع اللازمين للمحطة في مراحل تجميعها الأولى.

وبعد 16 يوماً، ربطها رواد مكوك الفضاء «إنديفور» بالوحدة الأمريكية «يونيتي»، وتوالت بعدها إضافة الوحدات والمختبرات. وفي 2 نوفمبر 2000م، استقبلت المحطة أول طاقم للإقامة على متنها، ومنذ ذلك الحين تواصل الوجود البشري فيها.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه في عام 2023م وصل إليها رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني ضمن مهمة «أكسيوم 2»، وأصبحت برناوي أول سعودية تصل إلى الفضاء.

وبيّن أن المحطة تُرى بالعين المجردة خلال بعض مرات عبورها قبيل الشروق أو بعد الغروب، إذ تبدو كنقطة بيضاء لامعة تتحرك عبر السماء حين تعكس ضوء الشمس فيما يكون موقع الراصد مظلماً.