



أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الجمعة)، تمديد عقد نجمه الشاب تشافي إسبارت حتى عام 2030، بعدما خطف الأنظار بتألقه مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

عقد حتى 2030

وفي مراسم أقيمت بمكاتب النادي في ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، بحضور الرئيس جوان لابورتا، وقع اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 12 على الاتفاق الذي أُعلن عنه في أكتوبر الماضي، ليرتبط بالنادي الذي نشأ فيه حتى عام 2030.

من «لا ماسيا» إلى الفريق الأول

ومنذ انضمامه إلى أكاديمية «لا ماسيا» في صيف 2015، شهدت مسيرة إسبارت تطوراً كبيراً، بعدما برز باعتباره أحد أكثر لاعبي خط الوسط الواعدين في فرق الناشئين بالنادي، قبل أن يثبت قدراته لاعباً متعدد الاستخدامات في مركز الظهير مع الفريق الأول.

انطلاقة مميزة مع الفريق الأول

وسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في مارس 2026، خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة نيوكاسل يونايتد على ملعب «سانت جيمس بارك»، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكانت تلك المباراة الأولى من أصل 6 مباريات خاضها خلال الموسم الماضي.

وبعد تقديمه مستويات مميزة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، منحه المدرب هانز فليك فرصة الاستمرار مع الفريق الأول في بداية الموسم الحالي، وعقب الجولة الأولى حصل على بطاقة تسجيله ضمن الفريق الأول، وارتدى القميص رقم 12.

ولم يستغرق اللاعب وقتاً طويلاً لإثبات قدراته، إذ أصبح أحد أبرز مفاجآت بداية الموسم، وكانت مباراة باريس سان جيرمان نقطة التحول الأبرز في مسيرته، بعدما توج تألقه بتسجيل هدف، هو الثاني له مع الفريق الأول، عقب هز شباك ليفانتي.

الإصابة توقف انطلاقة إسبارت

ولم يوقف تألق اللاعب سوى الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الكلاسيكو، التي كانت الأولى له أمام ريال مدريد.