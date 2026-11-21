توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.



وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية تتحول خلال فترة الظهيرة إلى شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-33 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.