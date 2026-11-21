سجلت لعبة «غراند ثفت أوتو 6» (GTA 6) انطلاقة قياسية في أسواق ألعاب الفيديو، بعدما أعلنت شركة «روكستار غيمز» تحقيق مبيعات عالمية بقيمة 3.79 مليار دولار خلال اليوم الأول من طرحها رسمياً.

وأوضحت الشركة، في بيان أصدرته الجمعة، أن حصيلة المبيعات تستند إلى تقديراتها حتى نهاية الخميس، مشيرة إلى بيع 32.5 مليون نسخة قبل موعد الإطلاق، في رقم قياسي شمل مختلف منصات الألعاب.

وأعرب رئيس الشركة ومؤسسها سام هاوسر عن امتنانه للإقبال الكبير من اللاعبين حول العالم، مؤكداً حماسه لهذه المرحلة من تاريخ اللعبة.

ويصل سعر النسخة الأساسية من «GTA 6» إلى نحو 80 دولاراً في الولايات المتحدة، فيما تعيد اللعبة اللاعبين إلى مدينة «فايس سيتي» الافتراضية المستوحاة من مدينة ميامي الأمريكية.

وتقدم اللعبة عالماً مفتوحاً يتيح تنفيذ عمليات سطو وقيادة الطائرات وخوض مغامرات متنوعة، إلى جانب أنشطة ترفيهية تشمل التسوق وصيد الأسماك وممارسة الرياضة.

ويضم عالم اللعبة شخصيات مستوحاة من المؤثرين وأصحاب نظريات المؤامرة والمجرمين، في معالجة ساخرة لعدد من الظواهر الاجتماعية وثقافة منصات التواصل.