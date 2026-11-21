تعتزم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا إلغاء 1000 وظيفة في فرانكفورت وميونيخ، في ظل تعثر جهود إعادة الهيكلة وتصاعد تكاليف الوقود والخسائر التشغيلية المرتبطة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة فرانس برس، الجمعة، بأن الشركة تخطط للاستغناء عن ألف وظيفة بدوام كامل في مركزيها الرئيسيين بألمانيا، وفق رسالة داخلية اطلعت عليها الوكالة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على الشركة لتسريع إجراءات خفض النفقات وتحسين قدرتها التنافسية.

وأطلقت لوفتهانزا برنامج إعادة هيكلة وخفض تكاليف عام 2024 بهدف وقف الخسائر وتحسين الأداء المالي، إلا أن الإدارة ترى أن الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن لم تعد كافية، بعدما جاءت النتائج دون مستوى التوقعات، وتزايدت التحديات التي تواجه قطاع الطيران الأوروبي.

وبحسب الرسالة الداخلية، سجلت الشركة خسائر بمتوسط 20 مليون يورو شهريا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما عزت الإدارة تدهور الوضع إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الوقود، والإضرابات العمالية، إلى جانب ارتفاع هيكل التكاليف الأساسي للشركة.

وقالت الإدارة إن عام 2026 شكل انتكاسة لجهود التعافي، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الوقود، إلى جانب تسعة أيام من الإضرابات وارتفاع النفقات التشغيلية، أدى إلى تعقيد الوضع المالي وزيادة الحاجة إلى إجراءات أكثر حدة.

وتستهدف التخفيضات الجديدة نحو 2.5% من إجمالي العاملين في الشركة، البالغ عددهم قرابة 40 ألف موظف، فيما لم تعلن لوفتهانزا حتى الآن تفاصيل الوظائف أو الإدارات التي ستشملها خطة الاستغناء الجديدة، ولا موعد تنفيذها بصورة نهائية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق خطة أوسع أعلنتها المجموعة العام الماضي لإلغاء 4000 وظيفة بحلول 2030، مع التركيز بصورة أساسية على المناصب الإدارية، ضمن مساعيها لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر المجموعة.

ولم يتضح ما إذا كانت الوظائف الألف الجديدة تدخل ضمن خطة التخفيضات السابقة، أم تمثل إجراء إضافيا عليها، فيما رفض متحدث باسم الشركة تقديم تفاصيل أخرى بشأن القرار.

وتأتي تحركات لوفتهانزا في وقت تواجه فيه شركات الطيران العالمية تحديات متزايدة جراء تقلبات أسعار الطاقة، إذ يمثل الوقود أحد أكبر بنود الإنفاق التشغيلي للناقلات الجوية، ويؤدي ارتفاع أسعار الكيروسين إلى زيادة تكلفة الرحلات، والضغط على هوامش الربحية، خصوصا مع صعوبة تحميل الزيادة كاملة على أسعار التذاكر في ظل المنافسة.

وتفاقمت الضغوط على لوفتهانزا مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي انعكست على أسواق الطاقة وتكاليف التشغيل، فيما تسعى الشركة إلى الحد من النفقات وتعزيز الإنتاجية، بما في ذلك مراجعة عملياتها وشبكة الرحلات قصيرة ومتوسطة المدى.

ورغم الضغوط على شركة الطيران الرئيسية، فإن نتائج المجموعة ككل جاءت أكثر إيجابية، إذ سجلت ارتفاعا في أرباحها خلال الربع الثالث، مدعومة بالطلب على الرحلات الطويلة ودرجات السفر الأعلى، ما يعكس تفاوت الأداء بين العلامة الرئيسية وبعض أنشطة المجموعة.

وتضم مجموعة لوفتهانزا، إلى جانب الناقلة الألمانية، شركات مثل الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وبروكسل، وتعمل في سوق شديدة المنافسة تتأثر بأسعار الطاقة، وتكاليف العمالة، والإضرابات، وتغير الطلب على السفر، فضلا عن التحديات الجيوسياسية التي تعيد رسم مسارات الطيران وتكاليف التشغيل