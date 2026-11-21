أعاد رئيس الهلال الأسبق الأمير محمد بن فيصل فتح دفاتر الهلال والاتحاد في توقيت يطرح سؤالًا يسبق سرد تفاصيل قديمة لصفقتَي محمد نور ومحمد كالون:

لماذا اختار روايتها الآن؟

بحثًا عن حضور إعلامي يعيده إليه المشهد الرياضي بقوة، أم أراد أن يُعيد قراءة تجربته مع الهلال بعدما قضمت الانتقادات لولايته الثانية من شعبيته في النادي العاصمي؟

ليبقى السؤال، ما الذي يمكن أن تفعله رواية الأمس في علاقته بالهلاليين والرياضيين اليوم؟!

قلّب الأمير محمد بن فيصل دفاتر واحدة من أشد فترات التنافس بين الهلال والاتحاد، وفتح في بودكاست «على بياض» ملفَّ صفقتين اقترب الهلال من حسمهما.

في الأولى، خرج إلى العلن خبرٌ اشترط اللاعب بقاءه سرًّا. وفي الثانية، ذهب الهلال لإحضار اللاعب إلى الفحص الطبي، فلم يجده.

محمد نور.. الشرط الذي أسقط الصفقة

تبدأ الرواية عام 2006 بعقدٍ يقول رئيس الهلال الأسبق إن إدارة الاتحاد عدّلته ورفعته إلى اتحاد الكرة من دون علم محمد نور. أغضب التعديل قائد الاتحاد، ودخل الهلال على خط المفاوضات.

وضع نور شرطاً واحداً، إذا خرج الخبر إلى العلن، فلن ينتقل مهما بلغ العرض.

طلب نور من محمد بن فيصل إبلاغ الأمير سلطان بن فهد بما جرى في عقده. شُكّلت لجنة للنظر في القضية، وفي تلك الأثناء خرج الخبر الذي اشترط اللاعب بقاءه سرًّا. وبحسب رواية رئيس الهلال الأسبق، سقطت الصفقة عند الشرط الذي وضعه نور منذ البداية.

وبعد عشرين عامًا، أقسم محمد بن فيصل على المصحف على صحة روايته، ودعا من يردّ عليها إلى أن يقسم بالطريقة نفسها.

محمد كالون.. كذب وخان الاتفاق

ومن ملف نور، انتقل محمد بن فيصل إلى ملفٍّ آخر بدأ باتفاق في دبي. تفاوض الهلال مع محمد كالون ووكيله، واتفق الطرفان على انتقال اللاعب. وقبل التوقيع، طلب كالون مليون ريال. يقول رئيس الهلال الأسبق إن النادي سلّمه شيكًا بالمبلغ لم يكن يحق له صرفه. وفي اليوم التالي، كان موعد الفحص الطبي.

ذهبوا إلى الفندق لإحضاره. وجدوا الخزائن مفتوحة، والحقائب غائبة، وكالون قد غادر من دون تسجيل خروجه.

يقول محمد بن فيصل إنه ضحك عندما تلقّى الاتصال. كان يتوقّع تدخّلًا في الصفقة، فاتصل بمعنيين في جدة وطلب منهم متابعة ركاب طائرة ستصل إلى صالة الطيران الخاص. وبحسب روايته، انتهت المتابعة عند منزل رئيس النادي المنافس.

وصل ملف كالون بعد ذلك إلى جهة مختصة ضمن شكوى قال محمد بن فيصل إنه رفعها لإخلاء مسؤولية الهلال. فاللاعب غادر من دون علم النادي، وكان على كفالته ويحمل شيكًا بمليون ريال. ويقول إن الجهة توصّلت إلى بيانات الطائرة المستأجرة، وإن اسم كالون كان بين ركابها رغم نفيه كذبًا بكل التفاصيل.