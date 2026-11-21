اقتربت منصة يوتيوب من تسوية بقيمة 3 مليارات دولار مع آلاف المناطق التعليمية في الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات بتصميم المنصة بصورة تشجع الاستخدام الإدماني وتضر بالصحة النفسية للطلاب، في واحدة من أكبر التسويات المحتملة بين شركات التكنولوجيا والمؤسسات التعليمية الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ، (الجمعة)، عن مصادر مطلعة أن يوتيوب، التابعة لشركة قوقل، وافقت من حيث المبدأ على دفع نحو 3 مليارات دولار لتسوية الدعاوى، في اتفاق يتضمن أيضاً إضافة إجراءات حماية للمستخدمين المراهقين، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة غالبية المناطق التعليمية المعنية واستكمال الإجراءات القضائية.

وتتهم المناطق التعليمية المنصة بتطوير خصائص تدفع الأطفال والمراهقين إلى قضاء فترات طويلة أمام الشاشات، بينها أنظمة التوصية بالمحتوى والتشغيل التلقائي للفيديوهات والتمرير المستمر، معتبرة أن هذه التصميمات ساهمت في مشكلات نفسية وسلوكية لدى الطلاب، وزادت الأعباء على المدارس.

وتقول الجهات المدعية إن تداعيات الاستخدام المفرط لم تقتصر على الطلاب أنفسهم، بل امتدت إلى المؤسسات التعليمية التي اضطرت إلى تحمل تكاليف إضافية لمواجهة مشكلات الصحة النفسية، وتوفير خدمات الدعم والإرشاد، والتعامل مع آثار الاستخدام المتزايد للمنصات الرقمية داخل البيئة المدرسية.

ولم تعلن قوقل أو يوتيوب رسمياً تفاصيل الاتفاق، فيما رفض متحدث باسم الشركة التعليق على المعلومات التي أوردتها بلومبيرغ، كما امتنع محامو المناطق التعليمية التي تقود الدعوى عن الإدلاء بتصريحات بشأن التسوية المحتملة.

وفي حال إتمام الاتفاق، قد يمثل خطوة بارزة في مسار المواجهة القانونية المتصاعدة بين المؤسسات التعليمية وشركات التكنولوجيا، إذ تسعى المدارس إلى تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية عن الأضرار التي تقول إنها لحقت بالطلاب، فضلاً عن استرداد تكاليف مواجهة تلك التداعيات.

وتأتي هذه القضية ضمن موجة دعاوى أمريكية متزايدة ضد منصات التواصل والفيديو، تشمل أيضاً شركات ميتا وسناب وتيك توك، على خلفية اتهامات تتعلق بتصميم المنتجات الرقمية وآثارها على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، في حين تنفي الشركات الاتهامات الموجهة إليها.

وتتصاعد الضغوط القانونية والتنظيمية على شركات التكنولوجيا بشأن حماية القاصرين، مع تزايد المطالب بإعادة تصميم خصائص المنصات، وتعزيز الرقابة على المحتوى، والحد من آليات الاستخدام المطول، وسط جدل حول مسؤولية الشركات عن آثار منتجاتها الرقمية على الفئات الأصغر سناً.