أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن تقارير عن احتمال سعي إيران إلى تصنيع "قنبلة قذرة" تسليط الضوء على أحد الأسلحة التي لا تعتمد على الانشطار النووي، لكنها قادرة على نشر التلوث الإشعاعي وإثارة مخاطر صحية وأمنية واسعة.

وقال ترمب، (الجمعة)، إن واشنطن ستتحقق من صحة المعلومات المتداولة بشأن احتمال امتلاك إيران أو سعيها لتصنيع هذا السلاح، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستمنع طهران من تنفيذ مثل هذا المخطط إذا ثبتت صحته، في ظل تصاعد المواجهة بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية استندت إلى مصادر استخباراتية أمريكية تحدثت عن احتمالات وجود مخططات إيرانية لاستهداف مسؤولين أمريكيين باستخدام قنبلة قذرة أو أسلحة كيميائية، وهي ادعاءات لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة، ونفتها طهران، فيما أكدت واشنطن في تصريحات سابقة عدم وجود تهديد وشيك موثوق للأراضي الأمريكية.

ما القنبلة القذرة؟

القنبلة القذرة، المعروفة علمياً باسم «جهاز نشر إشعاعي»، هي سلاح يجمع بين متفجرات تقليدية ومواد مشعة، بهدف نشر تلك المواد في محيط الانفجار، بخلاف الأسلحة النووية التي تعتمد على تفاعلات نووية لإطلاق طاقة هائلة.

ولا تكمن خطورتها بالضرورة في قوة الانفجار وحدها، بل في إمكانية نشر التلوث الإشعاعي في المنطقة المستهدفة، بما قد يفرض إجراءات إخلاء وعزل، ويثير مخاوف من التعرض للإشعاع، ويعطل المنشآت والمرافق العامة، فضلاً عن تكاليف الفحص والتطهير وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

لماذا تختلف عن القنبلة النووية؟

على خلاف القنبلة النووية، لا تعتمد القنبلة القذرة على تفاعل نووي متسلسل، ولا تنتج طاقة انفجارية بمستوى الأسلحة الذرية، إذ يأتي انفجارها من مواد تقليدية، بينما تتمثل وظيفتها الإضافية في نشر مواد مشعة.

وتتفاوت آثارها بحسب طبيعة الحادث ومقدار التلوث وانتشاره، إلا أن الانفجار التقليدي قد يشكل الخطر المباشر الأكبر على الأشخاص القريبين من موقعه، بينما قد تمتد تداعيات التلوث الإشعاعي إلى مناطق أخرى، وتستمر آثارها في تعطيل الحياة اليومية وفرض قيود على استخدام بعض المواقع.

سلاح للترويع والتعطيل أكثر من الدمار النووي

وتكتسب القنبلة القذرة أهمية خاصة في الحسابات الأمنية بسبب قدرتها على إحداث حالة واسعة من الذعر، حتى في حال لم يتسبب التلوث في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، إذ يمكن أن يؤدي الاشتباه في انتشار مواد مشعة إلى إخلاء مناطق سكنية أو تجارية، وتعطيل حركة النقل، وفرض عمليات قياس إشعاعي واسعة.

كما يمثل التعامل مع حادث إشعاعي من هذا النوع تحدياً للسلطات، يتطلب تحديد المناطق المتأثرة، وتقييم مستويات التلوث، وحماية السكان والعاملين، والتعامل مع المواد الملوثة وفق ضوابط متخصصة، وهو ما قد يجعل الأضرار الاقتصادية والنفسية ممتدة حتى بعد انتهاء الانفجار.

لماذا تثير القنبلة القذرة القلق دولياً؟

وتندرج المخاوف من القنابل القذرة ضمن التهديدات المرتبطة بالإرهاب الإشعاعي وانتشار المواد النووية والمشعة، إذ لا تقتصر المخاطر على الدول التي تمتلك برامج نووية، بل تشمل أيضاً احتمالات استغلال مصادر مشعة موجودة في الاستخدامات الطبية والصناعية والبحثية.

وتراقب المؤسسات الدولية والجهات الأمنية مخاطر تأمين المصادر المشعة ومنع وصولها إلى جهات غير مشروعة، باعتبار أن استخدام تلك المواد في هجوم قد يترتب عليه اضطراب واسع النطاق، حتى دون امتلاك قدرات تصنيع سلاح نووي تقليدي.

وبينما أعادت تصريحات ترمب هذا الملف إلى واجهة المشهد، لا تزال التقارير المتعلقة بسعي إيران إلى تصنيع قنبلة قذرة في إطار مزاعم استخباراتية غير مؤكدة، ما يجعل التمييز بين التهديدات المحتملة والمعلومات المثبتة أمراً أساسياً في تقييم طبيعة التصعيد ومخاطره.