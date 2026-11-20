في واقعة أسرية صادمة هزّت أرجاء صعيد مصر، تحوّل خلاف عائلي حول اصطحاب الأطفال إلى مشهد دموي مأساوي، انتهى بإصابة زوجين بجروح بالغة الخطورة وضعتهما في العناية المركزة، وذلك عقب عودة الزوج من زيجته الثانية ومطالبته بأبنائه من زوجته الأولى.

وشهدت قرية الحمر والجعافرة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم (الجمعة)، تفاصيل الحادثة التي بدأت حين عاد الزوج من محافظة أسوان بعد اقترانه بسيدة أخرى، وتوجّه إلى منزل زوجته الأولى بهدف اصطحاب أطفاله للعيش معه في منزله الجديد.

ووفقاً للتحريات الأولية، قوبلت رغبة الزوج برفض قاطع من الزوجة، لتنشب بينهما مشادة كلامية سرعان ما تصاعدت حدّتها إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يفقد الزوج أعصابه ويستلّ آلة حادة «سكين»، موجّهاً لزوجته عدة ضربات متفرقة أصابتها بجروح قطعية بالغة في الرأس واليدين.

وفي تطور دراماتيكي صادم للأهالي، أقدم الزوج فور ارتكابه الواقعة على إلقاء نفسه من علو في محاولة لإنهاء حياته، ليسقط أرضاً مصاباً بكسور وجروح خطيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا قد تلقت بلاغاً من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادثة، لتنتقل على الفور قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل الزوجين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، وسط تقارير طبية تؤكد خطورة حالتهما الصحية.

وحررت السلطات محضراً رسمياً بالواقعة، وأُحيل الملف إلى النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها لكشف كافة الملابسات، بانتظار استقرار الحالة الصحية للزوجين للتمكن من استجوابهما واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.