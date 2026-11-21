انتقد لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق فهد الهريفي واقع الفريق النصراوي عقب خسارته أمام الأهلي بنتيجة (3-1) في المباراة المؤجلة من دوري روشن، مؤكداً أن الفريق يفتقد مقومات المنافسة على البطولات، في ظل عدم تلبية احتياجاته الفنية، واستمرار بعض العناصر التي تحتاج إلى تغيير، وعدم التوفيق في اختيار المدرب.



وقال الهريفي في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «على جماهير النصر أن تواجه الواقع بواقعية ومصداقية، فالبطولات تحتاج إلى نفس طويل، ودكة بدلاء قوية، وتدعيم بعض المراكز، وتغيير عدد من اللاعبين».



النصر لم يلبِّ احتياجاته



وتساءل الهريفي: «كيف يمكن للنصر تحقيق البطولات، سواء كأس الملك أو السوبر، وهو لم يستكمل احتياجاته الفنية ولم يغيّر بعض لاعبيه من الموسم الماضي؟».



وأضاف: «الفريق بحاجة إلى مراجعة عدد من العناصر، ومن بينها مارتينيز وبنتو، والمنافسة على البطولات تتطلب تدعيم المراكز التي تعاني من النقص، وإجراء تغييرات فنية ترفع من جودة الفريق وقدرته على الاستمرار طوال الموسم».



وتابع: «الهلال غيّر لاعبين سبق أن حققوا معه البطولات، واستقطب عناصر جديدة، بينما النصر لم يتمكن حتى من تلبية احتياجاته الأساسية، فكيف له أن ينافس على الألقاب؟».



الضغط العالي استنزف اللاعبين



وحمّل الهريفي النهج الفني مسؤولية كبيرة في الخسارة، موضحاً أن الاعتماد المستمر على الضغط العالي تسبب في استنزاف اللاعبين بدنياً وذهنياً، وأفقدهم التركيز في فترات حاسمة، رغم الفرص التي سنحت للفريق خلال الشوط الأول.



وقال: «استمرار الفريق على نهج واحد والضغط العالي يرهق اللاعبين ويؤثر في تركيزهم، ويجعل من الصعب المحافظة على المستوى نفسه طوال المباراة».



واستشهد بالهدف الذي استقبله النصر في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، مؤكداً أن اندفاع اللاعبين للضغط ترك مساحات واسعة خلفهم، استغلها الأهلي بكرة طويلة أسفرت عن تسجيل الهدف.



وأضاف أن الاعتماد على الضغط المكثف خلال النصف ساعة الأولى يستنزف طاقة اللاعبين ويؤثر في قدرتهم على مواصلة الأداء بالقوة نفسها خلال الشوط الثاني، مشيراً إلى أنه حذّر من انعكاسات هذا الأسلوب خلال تعليقه على المباراة بين الشوطين عبر منصة «إكس».



مدرب النصر لم يكن الاختيار المناسب



وانتقد الهريفي الأداء الفني للنصر، معتبراً أن الفريق لم يُوفّق في اختيار مدربه، وأن الأسلوب المتبع يفتقد الشراسة والانضباط المطلوبين داخل الملعب.



وأوضح أن النصر بحاجة إلى مدرب قادر على فرض شخصيته الفنية على اللاعبين، ومعالجة الأخطاء المتكررة، وإيجاد التوازن بين الجوانب الهجومية والدفاعية، بدلاً من الاستمرار في نهج يرهق الفريق ويجعله عرضة لاستقبال الأهداف.



من يملك قرار النصر؟



وعن موقفه من استمرار مدرب النصر أو رحيله، تساءل الهريفي عن الجهة التي تملك صلاحية اتخاذ القرار داخل النادي، قائلاً: «لا نعرف من يملك القرار حالياً، هل هو الإدارة أم الصندوق أم جهة أخرى؟ ولذلك من الصعب تقديم مقترح بشأن تغيير المدرب».



وشدد على أن الأولوية لا تتمثل في إقالة المدرب وحده، وإنما في تلبية احتياجات الفريق من اللاعبين، وتدعيم المراكز التي تحتاج إلى عناصر أفضل، مؤكداً أن معالجة النواقص الفنية أكثر أهمية من الاكتفاء بتغيير الجهاز الفني.



توقعت قوة الأهلي منذ الجولة الثانية



وفي المقابل، أشاد الهريفي بإمكانات الأهلي، مؤكداً أنه كان يتوقع دخوله دائرة المنافسة منذ الجولات الأولى، رغم الانتقادات التي طالت الفريق ومدربه وبعض لاعبيه.



وقال: «منذ الجولة الثانية وجّهت رسالة إلى جماهير الأهلي طالبتهم فيها بالوقوف مع فريقهم؛ لأن الأهلي يمتلك الأدوات واللاعبين في جميع الخطوط، وكنت على ثقة بأنه سيكون من الفرق المنافسة».



وأضاف: «البعض كان يصوّر الأهلي على أنه فريق ضعيف، لكنني كنت أرى أنه يمتلك عناصر مميزة، وعندما اكتملت صفوفه ظهرت قوته وحقق الانتصارات، وهو ما شاهدناه أمام النصر».



الهلال الأقرب للدوري.. والقادسية في دائرة المنافسة



وحول توقعاته للجولات المقبلة من دوري روشن السعودي، أكد الهريفي تمسكه بترشيحاته السابقة، مشيراً إلى أنه يرى الهلال أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري، يليه القادسية.



رسالة لجماهير النصر: واجهوا الواقع



ووجّه الهريفي في ختام حديثه رسالة إلى جماهير النصر، طالبهم فيها بالتعامل مع واقع الفريق بواقعية ومصداقية، وعدم تجاهل المشكلات الفنية التي تعوق منافسته على البطولات.



وقال: «كيف يمكن تحقيق البطولات في ظل استمرار هذه المشكلات، وفوق ذلك عدم التوفيق في اختيار المدرب؟»، مؤكداً أن المنافسة على الألقاب تتطلب معالجة شاملة لاحتياجات الفريق، وتوفير العناصر القادرة على المحافظة على المستوى الفني طوال الموسم، بدلاً من الاعتماد على مجموعة محدودة من اللاعبين دون وجود البدائل المناسبة.