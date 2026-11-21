أشعل ميريح ديميرال جدلاً جماهيرياً واسعاً بعدما غرس راية الأهلي في دائرة منتصف الملعب عقب الكلاسيكو أمام النصر. وسرعان ما أصبحت «الركزة» إحدى أبرز لقطات المواجهة. رأى فيها بعض المتابعين احتفالاً مشروعاً على أرض الأهلي، فيما عدّها آخرون استفزازاً لجماهير النصر، خصوصاً مع إشارة المدافع التركي إلى لقبي فريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة.



وامتد الجدل إلى دلالة «الركزة» نفسها، إذ ربط متابعون بينها وبين غرس علي البليهي علم الهلال في ملعب النصر عام 2021. ومع لقطة ديميرال، بات النصر الطرف الثابت في أربع من أشهر «الركزات». نفّذ لاعبوه اثنتين أمام الهلال، وجاءت الاثنتان الأخريان أمامه من لاعبي الهلال والأهلي.



ركزة البليهي



في معقل النصر | 2021



غرس علي البليهي علم الهلال في منتصف ملعب النصر عقب الفوز عليه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وأثارت طريقته في الاحتفال جدلاً، وظلت اللقطة حاضرة في مواجهات الفريقين اللاحقة.



ركزة تاليسكا



في ملعب محايد | 2023



غرس أندرسون تاليسكا علم النصر في ملعب محايد بالطائف، عقب فوز فريقه على الهلال في نهائي البطولة العربية. وسبق غرس العلم احتكاك بينه وبين البليهي، لتتجدد السجالات حول الاحتفال في الديربي.



ركزة دوران



في ملعب الهلال | أبريل 2025



غرس جون دوران علم النصر في ملعب الهلال «المملكة أرينا» عقب الفوز عليه 3–1 في الجولة الـ26 من دوري روشن. وحظيت اللقطة بتداول واسع، ورآها متابعون رداً مباشراً على «ركزة» البليهي في ملعب النصر قبل نحو أربعة أعوام.



ركزة ديميرال



في ملعب الأهلي | نوفمبر 2026



غرس ميريح ديميرال راية الأهلي في منتصف ملعب الكلاسيكو أمام النصر على أرضه في جدة، وأشار إلى لقبي الأهلي في النخبة الآسيوية. وأعادت اللقطة الجدل حول دلالة غرس الراية أمام المنافس، هذه المرة في كلاسيكو الأهلي والنصر