أكد المدير الفني لفريق النصر آنج بوستيكوجلو، أنَّ خسارة فريقه أمام الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة «المؤجلة» من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



كانت محبطة، رغم البداية الجيدة التي قدمها اللاعبون في الشوط الأول، مشيراً إلى أنَّ فريقه كان قريباً من تحقيق الانتصار، إلا أنَّ عدم استثمار الفرص أمام فريق كبير مثل الأهلي أسهم في خسارة المباراة.



وبيّن بوستيكوجلو أنَّ فريقه يمتلك لاعبين يتمتعون بقدرات تهديفية جيدة، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يعمل الجهاز الفني على تطوير مستوياتهم، مؤكداً أنَّ الفريق تنتظره مشاركات وبطولات عديدة، وأنَّ الاستمرار بالمستوى الذي ظهر به في الشوط الأول من شأنه أن يسهم في تحقيق النجاح خلال المرحلة المقبلة