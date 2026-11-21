اعترف مدرب الأهلي أنجي بوستيكوغلو بسوء بداية فريقه أمام النصر، مؤكداً أن الحظ ووقفة الحارس إدوارد ميندي كانا سبباً رئيسياً في بقاء الفريق في المباراة، قبل أن يقلبها في الشوط الثاني ويحقق الفوز بنتيجة (3-1).



وجاء فوز الأهلي على ضيفه النصر في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة «المؤجلة» من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



وقال بوستيكوغلو في المؤتمر الصحفي رداً على سؤال «عكاظ»: «النصر سنحت له ثلاث هجمات خطيرة في البداية، حالفنا فيها الحظ، وكان لميندي دور كبير في التصدي لهجمة أنجيلو، كما أن إهدار رونالدو لركلة الجزاء أبقى الفريق في المنافسة».



وأضاف: «ارتكبنا أخطاء في البداية، وكانت نقطة العودة من ركلة الجزاء المهدرة، حيث كسرنا خطوط ضغط المنافس في الشوط الثاني، وكسبنا المباراة بشكل ممتاز».



وأشاد المدرب الأسترالي بأداء الثلاثي ميندي وإيبانيز وديميرال، واصفاً إياهم باللاعبين المؤثرين وأحد أهم مفاتيح هذا الفوز، مؤكداً أن رد فعل الفريق كانت أكثر من رائعة.



وعن غياب أرتيم، قال بوستيكوغلو رداً على استفسار «عكاظ»: «أنا أختار الأنسب للمباراة، كل اللاعبين جاهزون ومن ضمنهم أرتيم، واخترت الأجهز لهذه المباراة».



وشدد مدرب الأهلي على أنه لا يقارن المباريات ببعضها، موضحاً: «كل مباراة لها قصة مختلفة وظروفها الخاصة، فالمباراة التي يُطرد فيها لاعب وحارس مرمى تختلف عن غيرها، وأنا أتعامل مع كل مباراة على حدة».



وطالب بوستيكوغلو محبي الأهلي بالنظر إلى الأمام، معترفاً بصعوبة الاستمرار على نفس الأداء في كرة القدم، مشيراً إلى أن عامل الأرض والجمهور يصب في صالح فريقه، لافتاً إلى أن أغلب المباريات التي خسرها الفريق كانت خارج أرضه.



واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الفوز على الفتح في الأحساء جاء بعد خمس سنوات لم ينتصر فيها الأهلي على الفتح هناك.